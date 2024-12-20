Будет ли в Алматы салют на Новый год

В акимате Алматы рассказали, будут ли запускать фейерверки в южной столице на Новый год – в ведомстве пообещали порадовать горожан салютом, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Как сообщили в пресс-службе акимата Алматы, ровно в полночь с 31 декабря на 1 января в мегаполисе можно будет полюбоваться салютом – запускать фейерверки будут за счет спонсорских средств.

По каким именно адресам будут запускать салюты, в ведомстве пообещали сообщить ближе к празднику.

Напомним, сегодня по всему Алматы зажгут несколько десятков новогодних елок. Торжественная церемония зажжения главной елки пройдет на площади имени Абая в 19:00. Алматинцев ждет концерт с участием звезд казахстанской эстрады и грандиозное шоу.

Ранее мы рассказывали, что в этом году на украшение южной столицы к Новому году потратили 800 млн тенге, а в прошлом году праздничное украшение южной столицы к приходу нового года обошлось бюджету в 500 млн тенге.