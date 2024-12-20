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"По просьбам жителей": аким Павлодара встретился с сельчанами в Атамекене (видео)

Опубликовано:

Хасар Хабылбеков в Атамекене
Аким Павлодара в Атамекене. Кадр из видео: instagram.com/khassarkhabylbekov

Аким Павлодара Хасар Хабылбеков провел очередную встречу с жителями поселка Атамекен и рассказал о реализованных проектах, передает NUR.KZ со ссылкой на главу города.

Как сообщил Хасар Хабылбеков в своем аккаунте в Instagram, при поддержке акима Павлодарской области в поселке реализуются проекты, направленные на улучшение качества жизни сельчан.

В этом году осуществлен важный проект для поселка - это новая котельная для школы №31, так как мощность старой была уже недостаточной.

Ко всем трем школам уложили тротуарные дорожки общей протяженностью 880 метров. Установили ограждение вдоль республиканской трассы протяженностью 333 метра. На въезде в поселок установили стелу.

"Для маленьких сельчан обустроили шесть детских площадок. В следующем году по просьбам жителей будут установлены еще две площадки по улицам Айдагольская и Макажанова", - рассказал аким Павлодара.

На сегодня в поселке более 97% дорог заасфальтировано. На следующий год планируется произвести средний ремонт на восьми улицах.

Также аким Павлодара поднял вопрос об отсутствии уличного освещения на пересечении улиц Макажанова и Надирова. Уже имеется проектно-сметная документация. В следующем году эти работы будут выполнены.

В 2025 году в рамках проекта "Безопасный город" предусмотрена установка аппаратно-программного комплекса вблизи поселка Атамекен на автодороге республиканского значения Павлодар - Астана.

"Поручил акиму села по всем вопросам и предложениям жителей провести определенную работу и взять на контроль", - отметил Хасар Хабылбеков.

Аким Павлодара проводит отчетные встречи с жителями сельской зоны города. Ранее он посетил село Кенжеколь, где выслушал вопросы и предложения населения. Как отметил Хасар Хабылбеков, село Кенжеколь обеспечено водоснабжением и уличным освещением, а внутрипоселковые дороги заасфальтированы более чем на 90%.

Также аким Павлодара и его коллеги приступили к уточнению плана работы на следующий год. Одним из ключевых пунктов является установка 50 новых детских площадок. Сотрудники акимата объезжают дворы и обследуют территории на наличие инженерных сетей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2202677-po-prosbam-zhiteley-akim-pavlodara-vstretilsya-s-selchanami-v-atamekene-video/

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