"Взял на личный контроль": аким Павлодара посетил пригородное село
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Аким Павлодара Хасар Хабылбеков проводит отчетные встречи с жителями сельской зоны города. На днях он посетил село Кенжеколь, где выслушал вопросы и предложения населения, передает NUR.KZ.
Как сообщил глава города в своем аккаунте в Instagram, в этом году при поддержке акима Павлодарской области за счет бонусного фонда в Кенжеколе появились три новые детские площадки. По просьбам жителей в следующем году на улицах Абдикова, Баян Батыра и в селе Байдалы установят еще три детские площадки.
Все новые объекты оснастили видеонаблюдением. Также благодаря фонду обустроили декоративную арку с иллюминацией и малыми архитектурными формами.
По словам акима Павлодара, село Кенжеколь полностью обеспечено водоснабжением и уличным освещением, а внутрипоселковые дороги заасфальтированы более чем на 90%. Проектная документация по благоустройству оставшихся восьми участков дорог уже разработана.
По просьбам жителей запустили маршрутные автобусы в Байдалу и Долгое. Кроме того, для физкультурно-оздоровительного комплекса "Арлан" приобрели автобус для развозки спортсменов.
"Все вопросы и предложения, которые жители поднимали в ходе встречи, взял на личный контроль по исполнению", - отметил Хасар Хабылбеков.
Ранее аким Павлодара и его коллеги приступили к уточнению плана работы на следующий год. Одним из ключевых пунктов является установка 50 новых детских площадок. Сотрудники акимата объезжают дворы и обследуют территории на наличие инженерных сетей
Летом стало известно, что огороды жителей поселка Кенжеколь ушли под воду из-за течи в дамбе. По словам людей, в текущем году сделали насыпь, но это лишь усугубило ситуацию. В сельском акимате отметили, что причина подтоплений в грунтовых водах. Дома на окраине Кенжеколя расположены в низине, а потому здесь и скопилась влага.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2200376-vzyal-na-lichnyy-kontrol-akim-pavlodara-posetil-prigorodnoe-selo/