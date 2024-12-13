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"Взял на личный контроль": аким Павлодара посетил пригородное село

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Аким Павлодарской области в пригороде
Хасар Хабылбеков в Кенжеколе. Кадр из видео: instagram.com/khassarkhabylbekov

Аким Павлодара Хасар Хабылбеков проводит отчетные встречи с жителями сельской зоны города. На днях он посетил село Кенжеколь, где выслушал вопросы и предложения населения, передает NUR.KZ.

Как сообщил глава города в своем аккаунте в Instagram, в этом году при поддержке акима Павлодарской области за счет бонусного фонда в Кенжеколе появились три новые детские площадки. По просьбам жителей в следующем году на улицах Абдикова, Баян Батыра и в селе Байдалы установят еще три детские площадки.

Все новые объекты оснастили видеонаблюдением. Также благодаря фонду обустроили декоративную арку с иллюминацией и малыми архитектурными формами.

По словам акима Павлодара, село Кенжеколь полностью обеспечено водоснабжением и уличным освещением, а внутрипоселковые дороги заасфальтированы более чем на 90%. Проектная документация по благоустройству оставшихся восьми участков дорог уже разработана.

По просьбам жителей запустили маршрутные автобусы в Байдалу и Долгое. Кроме того, для физкультурно-оздоровительного комплекса "Арлан" приобрели автобус для развозки спортсменов.

"Все вопросы и предложения, которые жители поднимали в ходе встречи, взял на личный контроль по исполнению", - отметил Хасар Хабылбеков.

Ранее аким Павлодара и его коллеги приступили к уточнению плана работы на следующий год. Одним из ключевых пунктов является установка 50 новых детских площадок. Сотрудники акимата объезжают дворы и обследуют территории на наличие инженерных сетей

Летом стало известно, что огороды жителей поселка Кенжеколь ушли под воду из-за течи в дамбе. По словам людей, в текущем году сделали насыпь, но это лишь усугубило ситуацию. В сельском акимате отметили, что причина подтоплений в грунтовых водах. Дома на окраине Кенжеколя расположены в низине, а потому здесь и скопилась влага.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2200376-vzyal-na-lichnyy-kontrol-akim-pavlodara-posetil-prigorodnoe-selo/

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