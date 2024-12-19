Вся колония в Карагандинской области смотрела бой Шавката Рахмонова

Осужденные учреждения №36 в Карагандинской области творчески поздравили Шавката Рахмонова с победой над ирландским бойцом Иэном Гэрри, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, бой Шавката Рахмонова с ирландским спортсменом Иэном Гэрри вызвал огромный интерес среди осужденных учреждения № 36 в Карагандинской области.

Казахстанец одержал победу единогласным решением судей после напряженного пятираундового противостояния.

"Поединок Шавката Рахмонова с Иэном Гэрри смотрели всем учреждением. Конечно, очень ждали победы нашего бойца. Как творческая личность, поздравление с победой Шавката Рахмонова я выразил его портретом", - рассказал один из осужденных.

Портрет. Фото: polisia.kz

В ведомстве отметили, что приобщение к спорту является важной частью воспитательной работы с осужденными, помогая им обрести здоровые привычки и ориентироваться на положительные примеры.

Начальник воспитательного отдела, майор юстиции Едилхан Уалиев подчеркнул, что казахстанские спортсмены, такие как Шавкат Рахмонов, Геннадий Головкин и Ангелина Лукас становятся вдохновляющими примерами для осужденных.

Занятия творчеством для осужденных также способствуют их саморазвитию и улучшению морально-психологического климата в учреждении.

В прошлом году осужденный уже рисовал портреты известных спортсменов, включая Геннадия Головкина и Ангелину Лукас.

Ранее сообщалось, что казахстанский боец смешанного стиля (ММА) Шавкат Рахмонов одержал победу над ирландцем Иэном Мачадо Гэрри на турнире UFC 310. Противостояние спортсменов стало вторым по значимости событием шоу, которое прошло в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Сразу же после поединка с Йэном Гэрри казахстанец бросил вызов чемпиону полусреднего дивизиона Белалу Мухаммаду.