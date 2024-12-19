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Гречку продавали в Актобе с надбавкой до 450 процентов

Опубликовано:

Гречка
Гречневая крупа. Иллюстративное фото: pioneer111 / Getty Images

В Актобе предпринимателя обвинили в завышении цен на социально значимые товары для детских садов до 450%, передает NUR.KZ со ссылкой на Комитет торговли МТИ РК.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, департамент экономических расследований в Актобе провел анализ электронной счет-фактуры одного индивидуального предпринимателя и выявил риски завышения торговых надбавок на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ).

Дело было передано в региональный департамент торговли и защиты прав потребителей для дальнейшего расследования.

Так, индивидуальный предприниматель купил 75 кг гречневой крупы у ТОО "Жазық Групп" по цене 16 450 тенге (цена за 1 кг варьировалась от 205 до 248 тенге). После этого он продал гречку детским садам с наценкой от 109% до 450%.

Например, в детский сад № 42 "Айналайын" в Актобе предприниматель поставил 28 кг гречки по цене 12 992 тенге, то есть по 519 тенге за килограмм - торговая надбавка составляет 109,2%. Затем в детский сад № 17 "Шұғыла" было поставлено 56 кг того же товара по цене 16 192 тенге, что уже привело к наценке в 135,8%.

Далее предприниматель продал 35 кг гречки ТОО "Саубер", которая затем перепродала этот товар детским садам. Таким образом, наценка на гречку выросла до 447%, и цена за килограмм составила 1356 тенге.

Согласно статье 204-4 КоАП РК, торговая надбавка на социально значимые продовольственные товары не должна превышать 15%. За значительное завышение торговой надбавки на гречку предпринимателю было вынесено предупреждение. ТОО "Саубер" была признана непродовольственным посредником решением региональной комиссии.

Отмечается, что с начала года цена на гречневую крупу снизилась на 33,9%. В январе этого года килограмм гречки стоил 304 тенге, а сегодня средняя цена на гречку в стране составляет 208 тенге за килограмм.

Ранее сообщалось, что в Казахстане начали резко дорожать некоторые овощи. Сильнее всего выросла средняя стоимость картофеля и лука.

Также стало известно, что за последний год социально значимые продукты питания в Казахстане подешевели на 0,4%. Однако снижение коснулось не всего. Например, подорожали яйца и картофель.

Помимо этого, многие продукты питания, например, мясо или молочка, на текущий момент стоят дороже, чем год назад.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2202278-grechku-prodavali-v-aktobe-s-nadbavkoy-do-450-procentov/

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