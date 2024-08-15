Какие основные продукты питания за год подешевели в Казахстане

За последний год социально значимые продукты питания в Казахстане подешевели на 0,4%. Однако снижение коснулось не всего. Например, подорожали яйца и картофель. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Несмотря на тот факт, что инфляция к началу августа ускорилась с 8,4 до 8,6%, виной этому стали не продукты питания, а сфера услуг в Казахстане. Между тем многие продовольственные товары, в том числе и социально значимые, за год, наоборот, стали дешевле.

Так, согласно данным Бюро национальной статистики, по состоянию на 13 августа социально значимые продовольственные товары в среднем стоят на 0,4% дешевле. А с начала месяца они успели подешеветь на 0,1%.

Сильнее всего за год подешевела весовая гречневая крупа (на 34,2%). Если в августе 2023 года она в среднем стоила 336 тенге за килограмм, то теперь – лишь 221 тенге.

На 25,2% подешевела белокочанная капуста – с 164 до 124 тенге, а также репчатый лук – на 21,7%, с 164 до 129 тенге. Отметилось заметным снижением и подсолнечное масло – на 18,2% за год, с 778 до 630 тенге за литр.

Между тем за год сильно подорожал картофель – сразу на 15,2%. Годом ранее килограмм в среднем стоил 173 тенге, а теперь – 199 тенге.

Заметно выросли цены на куриные окорочка – на 10,1%, с 1 216 до 1 335 тенге за килограмм, а также на яйца первой категории – на 8,3%, с 454 до 492 тенге за десяток.

Социально значимый

продовольственный товар Средняя стоимость за килограмм август 2024 года август 2023 года изменение за год Мука пшеничная первого сорта ₸228 ₸230 -0,4% Хлеб пшеничный из муки первого сорта ₸199 ₸187 6,4% Рожки (весовые) ₸319 ₸316 2,2% Рис шлифованный, полированный (весовой) ₸482 ₸452 6,4% Крупа гречневая (весовая) ₸221 ₸336 -34,2% Масло подсолнечное ₸630 ₸778 -18,2% Масло сливочное несоленое ₸4 092 ₸3 740 8,8% Говядина лопаточно-грудная часть ₸2 551 ₸2 455 3,8% Куриные окорочка ₸1 335 ₸1 216 10,1% Молоко пастеризованное 2,5% ₸398 ₸374 6,6% Кефир 2,5% ₸424 ₸412 4,9% Творог ₸2 128 ₸2 057 4,7% Картофель ₸199 ₸173 15,2% Морковь ₸189 ₸196 -3,3% Репчатый лук ₸129 ₸164 -21,7% Белокочанная капуста ₸124 ₸164 -25,2% Сахар-песок ₸414 ₸432 -4,2% Яйца, 1 категории ₸492 ₸454 8,3% Соль ₸66 ₸65 3,8% По данным Бюро национальной статистики

Впрочем, важно отметить, что указанные цены являются средними для Казахстана. В разных регионах они могут быть как выше, так и ниже.

Например, самая дешевая гречневая крупа продается в Павлодаре (в среднем 171 тенге за килограмм), а самая дорогая – в Туркестане (267 тенге). Похожая картина и с другими продуктами питания.

Напомним, ранее стало известно, что в правительстве изменили механизм регулирования цен на социально значимые продовольственные товары.