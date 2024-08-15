Какие основные продукты питания за год подешевели в Казахстане

За последний год социально значимые продукты питания в Казахстане подешевели на 0,4%. Однако снижение коснулось не всего. Например, подорожали яйца и картофель. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.
Несмотря на тот факт, что инфляция к началу августа ускорилась с 8,4 до 8,6%, виной этому стали не продукты питания, а сфера услуг в Казахстане. Между тем многие продовольственные товары, в том числе и социально значимые, за год, наоборот, стали дешевле.
Так, согласно данным Бюро национальной статистики, по состоянию на 13 августа социально значимые продовольственные товары в среднем стоят на 0,4% дешевле. А с начала месяца они успели подешеветь на 0,1%.
Сильнее всего за год подешевела весовая гречневая крупа (на 34,2%). Если в августе 2023 года она в среднем стоила 336 тенге за килограмм, то теперь – лишь 221 тенге.
На 25,2% подешевела белокочанная капуста – с 164 до 124 тенге, а также репчатый лук – на 21,7%, с 164 до 129 тенге. Отметилось заметным снижением и подсолнечное масло – на 18,2% за год, с 778 до 630 тенге за литр.
Между тем за год сильно подорожал картофель – сразу на 15,2%. Годом ранее килограмм в среднем стоил 173 тенге, а теперь – 199 тенге.
Заметно выросли цены на куриные окорочка – на 10,1%, с 1 216 до 1 335 тенге за килограмм, а также на яйца первой категории – на 8,3%, с 454 до 492 тенге за десяток.
|Социально значимый
продовольственный товар
|Средняя стоимость за килограмм
|август 2024 года
|август 2023 года
|изменение за год
|Мука пшеничная первого сорта
|₸228
|₸230
|-0,4%
|Хлеб пшеничный из муки первого сорта
|₸199
|₸187
|6,4%
|Рожки (весовые)
|₸319
|₸316
|2,2%
|Рис шлифованный, полированный (весовой)
|₸482
|₸452
|6,4%
|Крупа гречневая (весовая)
|₸221
|₸336
|-34,2%
|Масло подсолнечное
|₸630
|₸778
|-18,2%
|Масло сливочное несоленое
|₸4 092
|₸3 740
|8,8%
|Говядина лопаточно-грудная часть
|₸2 551
|₸2 455
|3,8%
|Куриные окорочка
|₸1 335
|₸1 216
|10,1%
|Молоко пастеризованное 2,5%
|₸398
|₸374
|6,6%
|Кефир 2,5%
|₸424
|₸412
|4,9%
|Творог
|₸2 128
|₸2 057
|4,7%
|Картофель
|₸199
|₸173
|15,2%
|Морковь
|₸189
|₸196
|-3,3%
|Репчатый лук
|₸129
|₸164
|-21,7%
|Белокочанная капуста
|₸124
|₸164
|-25,2%
|Сахар-песок
|₸414
|₸432
|-4,2%
|Яйца, 1 категории
|₸492
|₸454
|8,3%
|Соль
|₸66
|₸65
|3,8%
|По данным Бюро национальной статистики
Впрочем, важно отметить, что указанные цены являются средними для Казахстана. В разных регионах они могут быть как выше, так и ниже.
Например, самая дешевая гречневая крупа продается в Павлодаре (в среднем 171 тенге за килограмм), а самая дорогая – в Туркестане (267 тенге). Похожая картина и с другими продуктами питания.
Напомним, ранее стало известно, что в правительстве изменили механизм регулирования цен на социально значимые продовольственные товары.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2149341-kakie-osnovnye-produkty-pitaniya-za-god-podesheveli-v-kazahstane/