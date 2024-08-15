Top.Mail.Ru
Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Какие основные продукты питания за год подешевели в Казахстане

Опубликовано:

Яйца лежат в корзинке рядом с деньгами
Деньги и яйца. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

За последний год социально значимые продукты питания в Казахстане подешевели на 0,4%. Однако снижение коснулось не всего. Например, подорожали яйца и картофель. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Несмотря на тот факт, что инфляция к началу августа ускорилась с 8,4 до 8,6%, виной этому стали не продукты питания, а сфера услуг в Казахстане. Между тем многие продовольственные товары, в том числе и социально значимые, за год, наоборот, стали дешевле.

Так, согласно данным Бюро национальной статистики, по состоянию на 13 августа социально значимые продовольственные товары в среднем стоят на 0,4% дешевле. А с начала месяца они успели подешеветь на 0,1%.

Сильнее всего за год подешевела весовая гречневая крупа (на 34,2%). Если в августе 2023 года она в среднем стоила 336 тенге за килограмм, то теперь – лишь 221 тенге.

На 25,2% подешевела белокочанная капуста – с 164 до 124 тенге, а также репчатый лук – на 21,7%, с 164 до 129 тенге. Отметилось заметным снижением и подсолнечное масло – на 18,2% за год, с 778 до 630 тенге за литр.

Между тем за год сильно подорожал картофель – сразу на 15,2%. Годом ранее килограмм в среднем стоил 173 тенге, а теперь – 199 тенге.

Заметно выросли цены на куриные окорочка – на 10,1%, с 1 216 до 1 335 тенге за килограмм, а также на яйца первой категории – на 8,3%, с 454 до 492 тенге за десяток.

Социально значимый
продовольственный товар		 Средняя стоимость за килограмм
август 2024 года август 2023 года изменение за год
Мука пшеничная первого сорта ₸228 ₸230 -0,4%
Хлеб пшеничный из муки первого сорта ₸199 ₸187 6,4%
Рожки (весовые) ₸319 ₸316 2,2%
Рис шлифованный, полированный (весовой) ₸482 ₸452 6,4%
Крупа гречневая (весовая) ₸221 ₸336 -34,2%
Масло подсолнечное ₸630 ₸778 -18,2%
Масло сливочное несоленое ₸4 092 ₸3 740 8,8%
Говядина лопаточно-грудная часть ₸2 551 ₸2 455 3,8%
Куриные окорочка ₸1 335 ₸1 216 10,1%
Молоко пастеризованное 2,5% ₸398 ₸374 6,6%
Кефир 2,5% ₸424 ₸412 4,9%
Творог ₸2 128 ₸2 057 4,7%
Картофель ₸199 ₸173 15,2%
Морковь ₸189 ₸196 -3,3%
Репчатый лук ₸129 ₸164 -21,7%
Белокочанная капуста ₸124 ₸164 -25,2%
Сахар-песок ₸414 ₸432 -4,2%
Яйца, 1 категории ₸492 ₸454 8,3%
Соль ₸66 ₸65 3,8%
По данным Бюро национальной статистики

Впрочем, важно отметить, что указанные цены являются средними для Казахстана. В разных регионах они могут быть как выше, так и ниже.

Например, самая дешевая гречневая крупа продается в Павлодаре (в среднем 171 тенге за килограмм), а самая дорогая – в Туркестане (267 тенге). Похожая картина и с другими продуктами питания.

Напомним, ранее стало известно, что в правительстве изменили механизм регулирования цен на социально значимые продовольственные товары.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2149341-kakie-osnovnye-produkty-pitaniya-za-god-podesheveli-v-kazahstane/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie