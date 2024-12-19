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Семейный бизнес: родственники делят наследство в Акмолинской области

Опубликовано:

Стадо коров
Коровы. Иллюстративное фото: voffkatw / Getty Images

В Акмолинской области при принятии решения об оставленном наследстве в виде крестьянского хозяйства обнаружились поддельные подписи, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, в 1998 году житель Сандыктауского района Акмолинской области основал крестьянское хозяйство, сделав его семейным бизнесом.

Все участники крестьянского хозяйства ежегодно обеспечивались сеном, соломой, отрубями и кормом для домашних животных и птиц, дровами и углем, мясо-молочной продукцией, материальной помощью от продажи излишков сельхозпродукции. Также имеется разного рода техника.

В 2021 году глава крестьянского хозяйства умер, вдова и несовершеннолетние дети вступили в наследство на земельные доли и все имущество.

В том же году вдова провела собрание, на котором на основании свидетельства о праве на наследство избрала себя главой крестьянского хозяйства и распределила земельные доли между собой и двумя детьми, наделила себя полномочиями на подписание документов, заключение договора аренды земли.

За это решение, согласно протоколу, подписанному вдовой, сестрой и братом умершего, все проголосовали единогласно.

Однако позже сестра умершего обратилась в суд с иском о признании недействительным протокола собрания, отрицая в нем свое и брата участие.

"По заключению назначенной судом экспертизы, подписи в решении собрания от имени брата и сестры умершего главы крестьянского хозяйства выполнены не ими, а другими лицами", - отметили в суде.

Поскольку установлено, что при подписании решения внеочередного собрания не соблюдены требования, а именно отсутствует свобода волеизъявления, что выражается подписанием документа не самими участниками собрания, суд иск удовлетворил. Решение собрания признано недействительным.

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Ранее в СКО женщина не могла получить наследство из-за расхождений в написании фамилии умершей матери в документах. Факт родственных отношений все же установили с помощью представленных доказательств через суд.

А в Алматинской области через медиацию урегулировали спор о наследстве между тремя братьями, чьи родители умерли в этом году. Дело в том, что дом с земельным участком отец завещал одному из сыновей, но остальные оказались не согласны в таким решением.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2202108-semeynyy-biznes-rodstvenniki-delyat-nasledstvo-v-akmolinskoy-oblasti/

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