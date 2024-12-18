Стало известно, когда в Алматы начнется строительство BRT

В Алматы планируется строительство двух линий BRT общей протяженностью 30,5 км. В рамках проекта будут реконструированы участки по улице Желтоксан и проспекту Райымбека, передает NUR.KZ.

Об этом аким города сообщил на брифинге в СЦК, отвечая на вопрос о сроках реализации проекта BRT по улице Желтоксан и проспекту Райымбека.

"В настоящее время планируется строительство двух линий BRT - по улице Желтоксан протяженностью 4,6 км и по проспекту Райымбека 17,2 км. Для оптимизации процессов проект по проспекту Райымбека был разделен на два этапа.

Мы могли начать работы по первому этапу осенью, но после обсуждений с экспертным сообществом и с целью минимизации неудобств для жителей города было принято решение начать работы сразу на двух этапах одновременно.

В январе 2025 года планируется объявление конкурса на выбор подрядной организации для двух участков по проспекту Райымбека. Строительно-монтажные работы начнутся уже в марте следующего года", - сообщил Ерболат Досаев.

Аким мегаполиса отметил, что в это же время начнется реализация проекта BRT по улице Желтоксан.

"Мы планируем сузить полосы проезжей части и высвободить пространство для дополнительной полосы для общественного транспорта. Проект так же, как и на Райымбека, предусматривает работы "от фасада до фасада", с заменой инженерной инфраструктуры. До конца 2025 года обе линии планируем завершить", - сказал он.

Таким образом в Алматы общая протяженность линии BRT, с учетом существующей, составит 30,5 км.

Ранее аким Алматы рассказывал о планах по развитию транспортной инфраструктуры и проекту BRT на проспекте Райымбека.

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