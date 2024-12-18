Идею о запрете продажи алкоголя в Туркестане прокомментировал министр экономики

Глава Министерства национальной экономики в кулуарах мажилиса прокомментировал предложение депутатов запретить продажу и употребление алкоголя в Туркестане, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались, как может отреагировать бизнес на возможность запрета алкоголя в Туркестане.

"Я считаю, что к любым ограничениям нужно подходить взвешенно. Понятно, что есть зоны, где расположены объекты - святые места, мавзолеи и так далее. Но город большой, поэтому, я думаю, здесь вопрос не стоит о тотальном запрете всего. Возможно, будут в тех местах, которые больше всего посещаются", - сообщил в ответ Нурлан Байбазаров.

Он считает, что нужно учесть предпочтения людей.

"Запреты будут касаться именно тех мест, где расположены наиболее посещаемые и почитаемые места. Однако, в целом, если в городе есть другие территории, то нужно учитывать предпочтения людей. Если приезжают туристы, особенно иностранцы, они тоже должны иметь возможность отдыхать так, как привыкли. Думаю, будут определены места, где это все будет разрешено", - добавил он.

Напомним, сегодня в мажилисе обсуждали проект закона, которым городу Туркестан присваивается особый статус. Во время обсуждения депутат Ардак Назаров предложил запрет продажи алкоголя в городе.

В феврале текущего года мы писали об обсуждениях о присвоении Туркестану особого статуса. Тогда сообщалось о планах передать некоторые второстепенные компетенции в области охраны объектов историко-культурного наследия, развития туризма маслихату и акимату Туркестанской области и города Туркестан.

А в сентябре 2022 года сообщалось о том, что Туркестану присвоят статус духовно-исторической столицы Казахстана.