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Туркестану хотят придать особый статус в Казахстане

Опубликовано:

Туркестан
Туркестан. Фото: gov.kz

Документ о возможном придании Туркестану особого статуса размещен для публичного обсуждения на портале "Открытые НПА" Министерством нацэкономики, передает NUR.KZ.

Как сообщается на портале "Открытые НПА", консультативный документ разработан к проекту закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам придания особого статуса городу Туркестан".

В документе отмечается, что в проекте Закона "Об особом статусе города Туркестан" в целях повышения оперативности решения вопросов, связанных с развитием города, как духовного и исторического центра страны, предусматривается передача некоторых второстепенных компетенций в области охраны объектов историко-культурного наследия, развития туризма с уровня центральных госорганов и Туркестанской области непосредственно в ведение маслихата и акимата Туркестанской области и города Туркестан.

"Передаваемые компетенции с уровня области на уровень местных представительных и исполнительных органов города Туркестан в области охраны объектов историко-культурного наследия, развития туризма и других областей приведут к оперативному решению возникающих вопросов местного значения.

Также установление дополнительных требований (соблюдение дизайн- кода, применение материалов в отделке, ограничение реализации определенной продукции и т.д.) при строительстве и эксплуатации объектов в зоне расположения памятников историко-культурного наследия позволит сохранить их единообразие и аутентичность", - отмечается в документе.

Согласно информации, размещенной на портале, в Земельный кодекс Республики Казахстан, законы Республики Казахстан "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан", "Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия", "О туристской деятельности в Республике Казахстан" предлагается внести соответствующие изменения и дополнения, направленные на детализацию и реализацию основных положений проекта Закона "Об особом статусе города Туркестан".

Проект закона состоит из 2 статей:

  • Первая предусматривает основные положения проекта Закона в рамках Земельного кодекса, а также законов "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан", "Об охpане и использовании объектов истоpико-культуpного наследия" и "О туристской деятельности в Республике Казахстан".
  • Вторая предусматривает порядок введения в действие проекта закона.

Документ размещен на портале 5 февраля, а открытое обсуждение продлится до 26 февраля.

Напомним, в сентябре 2022 года сообщалось о том, что Туркестану присвоят статус духовно-исторической столицы Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2059436-turkestanu-hotyat-pridat-osobyy-status-v-kazahstane/

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