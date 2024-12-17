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Новый инновационный центр детского творчества открыли в Экибастузе (фото)

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Новый детский центр в Экибастузе
Новый детский центр в Экибастузе. Фото: пресс-служба акимата Павлодарской области

В Экибастузе состоялось открытие Центра детского творчества "Самғау", построенного по поручению президента Касым-Жомарта Токаева, которое он дал при посещении города горняков в августе 2023 года.

"Работа нового объекта позволит увеличить охват дополнительным образованием детей города Экибастуз до 70% или более 16 тысяч школьников.

Обучаться новым умениям и навыкам по 12 направлениям, интересно проводить время, развиваться и совершенствоваться в современном центре общей площадью 7200 квадратных метров смогут более 9000 детей, в том числе с особыми потребностями", - сообщает пресс-служба акимата Павлодарской области в Telegram-канале.

Центр детского творчества в Экибастузе
Центр детского творчества в Экибастузе. Фото: пресс-служба акимата Павлодарской области

Центр детского творчества в Экибастузе
Центр детского творчества в Экибастузе. Фото: пресс-служба акимата Павлодарской области

Центр полностью адаптирован для детей с инклюзией - оснащен лифтом и подъемными механизмами, тифло- и сурдооборудованием

"Я очень рад присутствовать сегодня на открытии нового инновационного центра детского творчества "Самғау", построенного по прямому поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева. Уверен, центр будет точкой притяжения для детей и молодежи города горняков. Пусть он станет для вас вторым домом, где вы сможете найти новых друзей, учиться и развиваться, а также полезно проводить досуг", - сказал аким области.

Также Асаин Байханов выразил благодарность всем, кто принимал участие в реализации проекта, столь необходимого для гармоничного развития подрастающего поколения.

Отмечается, что на первом этаже здания расположены танцевальный и театральный репетиционный залы, комнаты для индивидуальных вокальных и музыкальных занятий, большой зрительный зал на 275 мест. Из творческих направлений работы центра дети смогут выбрать занятия по хореографии (народные, современные и классические танцы), театральному искусству, вокальному и хоровому пению или инструментальному мастерству (домбра, кобыз, гитара, мандолина, дауылпаз, асатаяк, шертпе).

Центр детского творчества в Экибастузе
Центр детского творчества в Экибастузе. Фото: пресс-служба акимата Павлодарской области

На втором этаже размещены научно-биологическая лаборатория центра зеленых технологий (гидро- и экопоника) и студии ландшафтной архитектуры и флористического дизайна, а также дебатный центр, медиацентр (студия звукозаписи, телестудия, академия фотографии, студия юного блогера, коворкинг-центр) и fashion-студия (художник по гриму и костюмам, дизайн интерьера).

Весь третий этаж отдан под IT-технологии, включая клубы по робототехнике и компьютерному моделированию, космической радиосвязи и радиотехники, СТЭМ и ЛЕГО лаборатории, клуб БПЛА (беспилотный летающий аппарат), а также художественно-прикладному блоку, где дети будут иметь возможность обучаться кройке и шитью, моделированию, керамике, изобразительному искусству и кулинарному делу.

Центр детского творчества в Экибастузе
Центр детского творчества в Экибастузе. Фото: пресс-служба акимата Павлодарской области

Кроме этого, в центре будут работать кабинет психолого-педагогической поддержки для родителей и детей, зоны для настольного тенниса, лечебной физкультуры и тренажерный зал.

Открытию центра и разнообразному выбору бесплатных занятий рады и дети, и родители.

"Мы с нетерпением ждали открытия такого центра в нашем городе, где наши дети могли бы заниматься и учиться новому. Очень благодарны нашему президенту за то, что он услышал нас и поручил сделать это для города, для детей и их будущего. Спасибо всем, кто был причастен к этому, были реализованы все наши пожелания. Планировали записаться на творческий кружок, но тут столько всего интересного, теперь хочется попробовать многие направления", - поделилась своими впечатлениями жительница Экибастуза Аяна Самагулова.

Отмечается, что строительство объекта было начато в октябре 2023 года и завершено в 2024 году. Для работы в центре привлечены более 50 педагогов дополнительного образования.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2201277-novyy-innovacionnyy-centr-detskogo-tvorchestva-otkryli-v-ekibastuze/

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