Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Пропавшая девушка ночью прошла 15 км по степи в ЗКО

Опубликовано:

Пропавшую девушку нашли в ЗКО
Найденная девушка и полицейские. Фото: polisia.kz

В ЗКО успешно разыскали 22-летнюю девушку, которая в ночь на 16 декабря покинула дом на станции Алгабас и ушла в неизвестном направлении, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, тревожный звонок в Теректинский отдел полиции ДП ЗКО поступил в 10 вечера от матери пропавшей.

Немедленно к поискам был ориентирован весь личный состав отдела полиции. Также к поиску подключились сотрудники акимата, службы гражданской обороны и местные жители.

Поиски жительницы ЗКО
Поиски. Фото: polisia.kz

Полицейские начали обыск окрестных территорий, сосредоточив внимание на степных районах. Спустя семь часов интенсивных поисков, в пять часов утра, девушку нашли на расстоянии 15 километров от своего дома, в степи. Она направлялась в сторону города Аксай.

"На момент обнаружения девушка была в удовлетворительном состоянии. Полицейские оказали ей первую помощь. Примечательно, что, несмотря на сложные погодные условия, девушка не замерзла. В настоящее время она передана матери. С ней все в порядке", - уточнили в МВД.

Ранее стало известно, что казахстанец пропал без вести при попытке незаконно перейти границу Кыргызстана. Заявление о пропаже 27-летнего Алибека Саматулы подал его отец. Начата досудебная проверка.

В Караганде нашли 13-летнюю девочку, которая ушла из дома. В течение всей ночи и следующего дня ее пытались найти родители собственными силами, однако поиски не увенчались успехом. В итоге они обратились за помощью к полицейским, которые нашли девочку за два часа.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2201228-propavshaya-devushka-nochyu-proshla-15-km-po-stepi-v-zko/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie