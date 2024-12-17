Пропавшая девушка ночью прошла 15 км по степи в ЗКО
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В ЗКО успешно разыскали 22-летнюю девушку, которая в ночь на 16 декабря покинула дом на станции Алгабас и ушла в неизвестном направлении, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.
Как сообщает информационный медиапортал ведомства, тревожный звонок в Теректинский отдел полиции ДП ЗКО поступил в 10 вечера от матери пропавшей.
Немедленно к поискам был ориентирован весь личный состав отдела полиции. Также к поиску подключились сотрудники акимата, службы гражданской обороны и местные жители.
Полицейские начали обыск окрестных территорий, сосредоточив внимание на степных районах. Спустя семь часов интенсивных поисков, в пять часов утра, девушку нашли на расстоянии 15 километров от своего дома, в степи. Она направлялась в сторону города Аксай.
"На момент обнаружения девушка была в удовлетворительном состоянии. Полицейские оказали ей первую помощь. Примечательно, что, несмотря на сложные погодные условия, девушка не замерзла. В настоящее время она передана матери. С ней все в порядке", - уточнили в МВД.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2201228-propavshaya-devushka-nochyu-proshla-15-km-po-stepi-v-zko/