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Эзотерика

13-летняя девочка вышла ночью из дома и пропала в Караганде

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Девушка стоит на улице
Девушка. Иллюстративное фото: pexels.com

Полицейские Караганды за два часа нашли 13-летнюю девочку, пропавшую ночью после того, как она вышла из дома и не вернулась. Ребенка вернули родителям, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, 27 ноября в Караганде в полицию поступило сообщение о пропаже 13-летней девочки, которая вышла из дома около 00:30 и не вернулась.

В течение всей ночи и следующего дня ее пытались найти родители собственными силами, однако поиски не увенчались успехом. В итоге родные девочки обратились за помощью к стражам порядка.

В ведомстве отметили, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские нашли девочку всего через два часа на улице частного сектора и передали ее родителям.

Ранее сообщалось, что в Актюбинской области спасатели почти сутки искали пропавшего мужчину. Рабочий крестьянского хозяйства был найден в 80 км от места исчезновения.

Что делать, если пропал человек

На сайте "Электронного правительства" указано, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично обратиться в ближайшее отделение.

Информация, которую важно предоставить стражам порядка, следующая:

  • личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
  • сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.

Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии трех дней с момента исчезновения человека.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2193782-13-letnyaya-devochka-vyshla-nochyu-iz-doma-i-propala-v-karagande/

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