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Эзотерика

Казахстанец пропал без вести при попытке незаконно перейти границу Кыргызстана

Опубликовано:

Алибек Саматулы
Алибек Саматулы. Фото: ГУВД Чуйской области Кыргызстана / 24.kg

В Чуйской области разыскивают казахстанца, заявление о пропаже которого подал его отец. Мужчина пропал в ноябре при попытке незаконного пересечения границы, передает NUR.KZ со ссылкой на 24.kg.

ГУВД Чуйской области просит граждан помочь в поисках пропавшего человека.

По данным ведомства, в милицию с заявлением обратился гражданин Казахстана Р.С., 1974 года рождения, который сообщил о пропаже сына Алибека Саматулы, 1997 года рождения. Он пропал в ночь на 14 ноября при попытке незаконного пересечения казахско-кыргызской границы.

Приметы пропавшего: рост 174 сантиметра, среднего телосложения, короткие волосы и родинка на лице. Особая примета — шрам на левой ноге. На момент исчезновения он был одет в черный спортивный костюм и черную куртку с красной полоской на рукаве и белой окантовкой.

Данный факт зарегистрирован в ГУВД Чуйской области. Дело передано в ОВД Аламединского района. Начата досудебная проверка.

Правоохранительные органы обращаются с просьбой сообщить любую информацию о местонахождении Алибека Саматулы по телефонам: 0312363527, 0312363523 (дежурная часть) или 0701059585.

Корреспондент NUR.KZ обратился в МИД Казахстана за комментарием по ситуации.

Что делать, если пропал человек?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично в ближайшем отделении. Информация, которую важно предоставить в полицию, следующая:

  • личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
  • сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее. В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека. Для подачи такого заявления не существует временных ограничений.

Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека. В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование — обзванивать друзей, коллег, места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно и так далее.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2200824-kazahstanec-propal-bez-vesti-pri-popytke-nezakonno-pereyti-granicu-kyrgyzstana/

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