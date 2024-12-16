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Жителей Атырау удивило оцепление на центральной площади

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Оцепление на площади Атырау
Оцепление на площади Атырау. Фото: t.me/guwonline

В Атырау жителей удивило оцепление на центральной площади. Однако выяснилось, что беспокоиться не о чем - площадь перекрыли из-за установки главной городской елки, передает NUR.KZ.

В Telegram-канале ATYRAU ONLINE опубликовали фото ограждений, которыми перекрыли проход по центральной площади города. На фото также видны стоящие в оцеплении полицейские.

"Вы не подумайте, что полицейские закрыли центральную площадь из-за праздника и какого-то там митинга. Мы тоже вначале так подумали — ведь площадь оцеплена, людей проверяют, а вокруг непривычная суета.

Но нет, все гораздо спокойнее и, конечно же, праздничнее. Оказывается, акимат города активно готовится к установке главной новогодней елки. Видимо, процесс настолько важный, что требует особого внимания и мер безопасности", - написали авторы публикации.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в акимат Атырау. Нам подтвердили, что беспокоиться горожанам действительно не о чем.

"На указанной территории действительно ведутся работы по установке новогодней елки. Поэтому меры безопасности были усилены. Сотрудники полиции не проводят никаких проверок, а лишь осуществляют разъяснительную работу", - сообщили в пресс-службе акимата Атырау.

Отметим, предосторожности в установке городской елки могут быть не лишними. Так, в начале года в Сети распространилось видео с рухнувшей на землю елкой в Павлодаре. В пресс-службе акимата Павлодарской области сообщили, что елка упала из-за сильных порывов ветра, при ее падении никто не пострадал.

Также сообщалось, что сильный ветер снес новогоднюю елку в Актау. В актауском городском отделе ЖКХ тогда сообщили, что при установке елки использовались специальные бетонные блоки и тросовые провода, но конструкция все же не выдержала шквального ветра. Елку планировались переустановить после нормализации погоды.

В преддверии нового года елку снесло и в Костанайской области. В Лисаковске из-за ветра со снегом с порывами до 23 м/с произошло обрушение новогодней елки. Ее также планировалось переустановить после того, как прояснится погода.

А в Таразе в конце прошлого года подожгли новогоднюю елку в парке первого президента - стражи порядка задержали предполагаемого поджигателя. Подозреваемый, мужчина 56 лет, дал признательные показания. Отметим, что аналогичный инцидент произошел в Таразе и годом раньше.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2200865-zhiteley-atyrau-udivilo-oceplenie-na-centralnoy-ploshchadi/

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