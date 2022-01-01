Главная елка Тараза сгорела на площади в новогоднюю ночь (фото, видео)

Фото с места событий: ДЧС Жамбылской области

Пожар произошел на площади Арбат в Таразе в новогоднюю ночь - загорелась главная елка города. Инцидент прокомментировали в ДЧС Жамбылской области на официальной странице ведомства в Instagram.

Возгорание искусственной новогодней елки произошло на площади Арбат в Таразе в первые минуты Нового года, 1 января в 00:06.

На место выехали сотрудники противопожарной службы.

Ликвидировать возгорание на площади 15 квадратных метров удалось в 00:20. Жертв и пострадавших нет. На место выезжали 14 сотрудников ДЧС и 4 единицы техники.

Причина возгорания устанавливается.

Очевидцы сняли на видео, как горела главная елка Тараза.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1949547-glavnaya-elka-taraza-sgorela-na-ploschadi-v-novogodnyuyu-noch-foto-video/