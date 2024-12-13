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Что построят на месте бывшей резиденции президента в Актау

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На берегу Каспийского моря
Актау. Иллюстративное фото: Kyrylo Neiezhmakov / Getty Images

На месте бывшей резиденции президента планируется построить стадион, большую мечеть и детские площадки. Об этом сообщил аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай, передает Lada.kz.

Вопрос о реализации земельного участка на месте бывшей резиденции президента в Актау задали акиму Мангистауской области на его встрече с жителями.

Как сказал глава региона, на участке земли площадью 225 гектаров планируется построить стадион на 10 тыс. мест, мечеть, детские площадки, а также объекты, способствующие развитию малого и среднего бизнеса на побережье.

"Территория уже включена в генеральный план города, идут этапы согласования и подготовки к государственной экспертизе. Земельный участок, расположенный в микрорайоне "Самал", летом 2023 года был возвращен в собственность государства. Ранее оценочная стоимость территории составляла около 1 млрд тенге", - сообщил аким.

Ранее стало известно, что аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай в Актау вел личный прием граждан до трех часов ночи. На встречу с главой региона пришли более 150 местных жителей. Аким дал указания правоохранительным органам и руководителям управлений.

Летом Нурдаулет Килыбай обсудил урбанистический план развития Актау с участием представителей отечественных и зарубежных проектных компаний. Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил пересмотреть генеральный план города, при этом сделать акцент на развитии пляжного туризма.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2200241-chto-postroyat-na-meste-byvshey-rezidencii-prezidenta-v-aktau/

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