Как казахстанцы будут отдыхать на День Независимости

В начале следующей недели казахстанцев ждет один дополнительный выходной из-за празднования Дня Независимости, передает NUR.KZ со ссылкой на eGov.

В этом году День Независимости, который празднуют 16 декабря, выпадает на понедельник. Этот день будет выходным днем.

Соответственно, казахстанцы, работающие на пятидневной неделе, отдохнут три дня подряд: в субботу 14 декабря, в воскресенье 15-го и понедельник 16 декабря. Казахстанцы, работающие шесть дней в неделю, – 2 дня подряд, 15 и 16 декабря.

Отметим, 16 декабря 1991 года Верховный совет Казахстана принял закон о Независимости и государственном суверенитете Республики. После распада СССР Казахская Советская Социалистическая Республика стала последней из союза на постсоветском пространстве, провозгласившей свой государственный суверенитет.

В 2022 году статус праздника был изменен с национального на государственный. И если раньше День Независимости отмечали два дня подряд, 16 и 17 декабря, теперь количество праздничных дней сократили.

Тогда, в июне 2022-го, на первом съезде Национального курултая, Токаев предложил вернуть статус национального праздника Дню Республики, но при этом подчеркнул, что важность Дня Независимости 16 декабря в Казахстане будет сохранена. Однако, по словам президента, отмечать День независимости нужно иначе.

"Первоначальное значение Дня Независимости будет сохранено. Этот день остается главным национальным праздником. Однако его следует отмечать как день памяти наших национальных героев, внесших значительный вклад в обретение независимости", - сказал Токаев.