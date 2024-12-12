Аким Павлодарской области высказался насчет переименований

Глава Павлодарской области встретился с сельчанами и прокомментировал предложение местных жителей переименовать село Жанатлек, передает Pavlodarnews.kz.

Во время встречи акима Павлодарской области Асаина Байханова с сельчанами один из аксакалов Жанатлека выразил просьбу дать селу имя знаменитого казахского акына и народного композитора Жаяу Мусы.

По его словам, в народе Жанатлек называют селом Жаяу Мусы, теперь остается лишь узаконить это положение.

"Вы знаете мое отношение к Мусе Байжанулы, похоронен он тоже неподалеку отсюда. Меня приятно удивили внешний вид села, чистота улиц. Все это плод вашего дружного труда, единства в селе. К тому же Жанатлек - одно из первых сел области, которое полностью отказалось от продажи спиртного. Это похвально", - начал Асаин Байханов.

Несмотря на симпатию, глава региона высказал свою точку зрения по вопросу переименования села и вообще проблеме ономастики.

"Я сам родом из этих мест. Ономастика - непростой вопрос, обычно с таких вещей начинаются раздоры. В вашем селе живут около тысячи человек, а вдруг половина не поддержит это решение? Это не приведет ни к чему хорошему. Вчера один аксакал в Коктобе задал вопрос: почему в городе нет улицы имени Жасыбая. Все мы, и стар, и млад знаем о подвигах Жасыбая. Эти вопросы нужно решать поэтапно, тщательно продумав", - подчеркнул Асаин Байханов.

Глава региона предложил перенести этот вопрос в правовую плоскость и провести все необходимые законные процедуры.

Ранее аким Павлодарской области Асаин Байханов приехал на лыжную базу "Зеленая роща". Там он осмотрел новое административное здание со спортивными залами для детей и взрослых, занимающихся лыжными гонками и биатлоном, и рассказал, что повергло его в шок при первом посещении объекта.

Также глава Павлодарской области встретился с жителями Майского района и ответил на вопросы сельчан. Он поручил акиму района Кадылжану Сатиеву взять на контроль озвученные проблемы жителей.