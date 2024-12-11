Аким Павлодарской области поручил главе района найти оптимальный вариант решения вопросов

Аким Павлодарской области Асаин Байханов встретился с жителями Майского района, выразил благодарность сельчанам и ответил на их вопросы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Как сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы акима Павлодарской области, продолжаются регулярные встречи с населением региона.

"В начале встречи глава региона выразил благодарность сельчанам за вклад в социально-экономическое развитие района. Он отметил позитивные перемены в сфере сельского хозяйства, жилищно-коммунальной инфраструктуры, обеспечения качественной питьевой водой", - отметили в пресс-службе акима Павлодарской области.

В экономике района отмечается положительная динамика - привлечены порядка 18 млрд тенге. Район лидирует по животноводству и находится на втором месте по производству мяса. В этом году на 45,3% увеличена посевная площадь масличных культур.

Ведется разработка ПСД по реконструкции Колыбайской системы лиманного орошения на площади 14,6 тыс. га. Доступ населения к услугам водоснабжения составляет - 97,8%. Доля дорог в нормативном состоянии - 94,7 %.

Из 22 сельских населенных пунктов района в зоне неуверенного сигнала сотовой связи и доступа к сети интернет находятся 8 сел.

В рамках национального проекта "Доступный интернет" на следующий год планируется строительство волоконно-оптической линии связи, что позволит обеспечить села с малочисленным населением высокоскоростным проводным интернетом.

В 2024 году провели капитальный ремонт общеобразовательной школы им Е. Мукашева в селе Коктобе. На следующий год запланирован капитальный ремонт в Майтубекской и Каратерекской СОШ, а также СОШ им. Иманова села Басколь.

Завершено строительство медпунктов в селах Акшиман и Акжар. За последние два года приобретены 8 единиц санитарного автотранспорта на 176,6 млн тенге.

Асаин Байханов отметил, что учел предыдущие пожелания сельчан.

"На одной из встреч вами была высказана просьба о строительстве бассейна в селе Коктобе. Данное предложение мы поддержали и на начало строительства запланировали 288,5 млн тенге", - сказал аким области.

Для обеспечения жильем граждан из числа социально-уязвимых слоев населения в районе выкупили 35 квартир. На следующий год данная практика будет продолжена.

"Во время встречи жители района смогли задать волнующие их вопросы, касающиеся благоустройства, ремонта инженерных коммуникаций и другого", - уточнили в пресс-службе акима Павлодарской области.

Асаин Байханов поручил акиму района Кадылжану Сатиеву найти оптимальный вариант решения всех поступивших вопросов, взять на контроль озвученные проблемы жителей района. В завершение встречи глава региона принял граждан по личным вопросам.

Кроме этого, аким области проинспектировал устройство дренажной системы центральной больницы. Поручение устранить проблему грунтовых вод, подтапливающих здание, глава региона давал в мае 2023 года. На сегодня здесь выполнено строительство новой дренажной системы, усиление фундамента, восстановлены нарушенные водой конструкции и напольное покрытие цокольного этажа.

Также Асаин Байханов осмотрел теплотрассу в селе Коктобе, износ которой достиг 95%. В грунтовых водах постоянно находятся 2,7 км трубопровода, что значительно снижает подачу тепла до потребителей, часто возникают аварийные ситуации.

По поручению главы региона в 2025 году данный участок сети будет реконструирован, на что из областного бюджета выделены 255,8 млн тенге.

Ранее в акимате Павлодарской области рассмотрели предварительные итоги работы сферы здравоохранения. Глава региона Асаин Байханов остался недоволен работой профильного управления. Дело в том, что в регионе наблюдается отрицательная динамика рождаемости, заболеваний сердечно-сосудистой системы, несчастных случаев при ДТП.

Также аким Павлодарской области Асаин Байханов побывал с рабочей поездкой в Аксу, где осмотрел ряд объектов и провел совещание с коммунальными службами города. Глава региона отметил, что получил жалобы от горожан на недогрев и отсутствие горячей воды.

Асаин Байханов в Майском районе. Фото: t.me/baspasozpvl