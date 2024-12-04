Аким Павлодарской области раскритиковал управление здравоохранения

В акимате Павлодарской области рассмотрели предварительные итоги работы сферы здравоохранения. Глава региона Асаин Байханов остался ими недоволен, передает NUR.KZ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы акима Павлодарской области, за 10 месяцев этого года в регионе отмечается отрицательная динамика рождаемости, заболеваний сердечно-сосудистой системы, несчастных случаев при ДТП.

"По итогам совещания аким области подверг критике не только управление здравоохранения, но и идеологическую работу по формированию ЗОЖ, отметив, что лучшей практикой является не лечение уже выявленной болезни, а его профилактика", - уточнили в пресс-службе главы региона.

Учитывая протяженность трасс республиканского значения, для снижения смертности в результате ДТП Асаин Байханов поручил открыть дополнительные круглосуточные посты экстренной медицинской службы вдоль республиканских трасс в направлении Аксу - Курчатов, Теренколь - Железинка.

Ранее аким Павлодарской области Асаин Байханов побывал с рабочей поездкой в Аксу, где осмотрел ряд объектов и провел совещание с коммунальными службами города. Глава региона отметил, что получил жалобы от горожан на недогрев и отсутствие горячей воды.

Летом аким Павлодарской области раскритиковал распределение средств на ремонт школ. Асаин Байханов заявил, что в Экибастузе и Аксу необходимо проводить только комплексный ремонт учебных заведений.