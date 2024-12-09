Детей из лагеря под Павлодаром экстренно доставили домой

В декабре в учебно-оздоровительном центре "Балдаурен" начался новый сезон, и родители отправили за город 86 детей. Однако условия в лагере понравились не всем, передает Pavlodarnews.kz.

7 декабря в 5.30 в учебно-оздоровительном центре "Балдаурен" произошла авария на теплотрассе, а потому отдых для школьников пришлось экстренно прервать. Это подтвердил руководитель отдела образования Куаныш Кыдралин.

"Авария на теплотрассе привела к понижению давления в системе отопления. Данный инцидент был зафиксирован и зарегистрирован в департаменте по чрезвычайным ситуациям. На данный момент все 86 детей, находившихся в лагере, доставлены в Павлодар. Средства за неиспользованные дни отдыха будут возвращены на счета родителей", - написал Куаныш Кыдыралин.

По его словам, специалисты обследуют участок и устраняют аварию.

Также уполномоченная по правам ребенка Сауле Шакенева опубликовала на своей странице в Instagram пост об условиях в "Балдаурене". Омбудсмен пояснила: проверка была незапланированной, о ней попросили родители школьников. Часть жалоб, по словам Сауле Шакеневой, подтвердилась - в помещениях действительно было прохладно, нет устойчивой мобильной связи, в корпусах пахнет краской.

"В учебном корпусе, в медицинском корпусе прохладно. В жилых корпусах теплее, но ночью прохладно, со слов детей. На 6 декабря вакантны должности вожатого, учителя-предметника и врача. <…> А сезон уже работает четыре дня, то есть 86 детей все это время без врача, благо, ничего не случилось! "Балдаурен" находится почти в 30 километрах от Павлодара. И почему-то медучреждение ближайшего населенного пункта - села Мичурино - не обслуживает этот центр. Другими словами, если нужна будет медицинская помощь, то только из Павлодара", - написала омбудсмен.

В отделе образования заверили, что проблемы в центре устранят.

По словам Сауле Шакеневой, дети были довольны отдыхом. Она обратила внимание на вкусную еду в лагере, кислородные коктейли и рабочую солевую шахту.

Летом смена в "Балдаурене" обходилась в 25 тыс. тенге за 10 дней. Сироты, дети без попечения родителей или из социально незащищенных семей могли отдохнуть за счет местного бюджета.

Питание в лагере пятиразовое. В этом году в лагере планировали обновить систему отопления, электропроводку, установить пластиковые окна и дополнительные камеры видеонаблюдения.

По информации с официального сайта учебно-оздоровительного центра "Балдаурен", он расположен в одном из живописнейших уголков Казахстана, в Боровской курортной зоне на берегу озера Щучье. Туда направляются дети в возрасте от 11 до 16 лет (учащиеся 5-9 классов).

Казахстанцы могут отправить своих детей на отдых в загородные детские лагеря. При этом некоторым гражданам доступны бесплатные путевки в такие места. Мы рассказали, как получить направление на бесплатный отдых в загородных и пришкольных лагерях для детей.