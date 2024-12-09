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Будут ли салюты в День Независимости в Астане, ответили в акимате

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Салюты
Иллюстративное фото: Pixabay

В акимате Астаны рассказали, что в столице в День Независимости, 16 декабря, пройдут десятки праздничных мероприятий. Также там ответили, запустят ли салюты, передает корреспондент NUR.KZ.

В честь Дня Независимости в Астане пройдут более 50 различных праздничных и официальных мероприятий, в том числе выставки, концерты, конкурсы рисунков, турниры и спартакиады и др.

При этом салют в этот день не запустят.

Добавим, на Единой платформе интернет-ресурсов госорганов говорится, что декабря 1991 года Верховный Совет Казахстана принял закон о Независимости и государственном суверенитете Казахстана. После распада СССР Казахская Советская Социалистическая Республика стала последней из союза на постсоветском пространстве, провозгласившей свой государственный суверенитет.

Напомним, что в День Республики, 25 октября, в Астане запустили фейерверки в честь праздника. Жители столицы наблюдали запуск в Триатлон-парке.

Мы писали, что в честь Дня Независимости казахстанцы, работающие на пятидневной неделе, отдохнут три дня подряд: в субботу 14 декабря, в воскресенье 15-го и понедельник 16 декабря.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2198109-budut-li-salyuty-v-den-nezavisimosti-v-astane-soobshchili-v-akimate/

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