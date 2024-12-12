Стоимость парковки в аэропорту Алматы изменится с 1 января 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

"Международный аэропорт Алматы сообщает, что с 1 января 2025 года в рамках постоянной работы по обеспечению высококачественных услуг парковки и с учетом растущих эксплуатационных расходов вводятся новые тарифы на парковку в аэропорту", - рассказали в пресс-службе.

Там также добавили, что администрация аэропорта постоянно обновляет и совершенствует парковку, включая строительство нового въездного пандуса, расширение парковочных мест для удовлетворения растущего спроса и использование передовых технологий, таких как автоматизированные системы распознавания номерных знаков.

"Эти улучшения направлены на обеспечение безопасности и комфорта для всех наших клиентов", - добавили в аэропорту.

Тем не менее новые тарифы на парковку в администрации аэропорта назвать на данный момент затруднились, пообещав предоставить данные позже.

Напомним, ранее сообщалось, что в аэропорту Алматы открыли дополнительный заезд на пандус в зону вылета со стороны улицы Ахметова.

Также президент аэропорта рассказывал, когда будет завершена реконструкция старого терминала.