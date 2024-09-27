Школьники учатся в бывшем акимате и магазине в Алматинской области

В Алматинской области школьники учатся в здании Дома культуры, бывшего акимата и магазина. Обещание достроить школу в Талгарском районе до начала учебного года подрядчик не сдержал, передает Первый канал "Евразия".

Как говорится в сюжете, в феврале подрядчик уверял, что успеет закончить работы вовремя, однако этого не случилось. На данный момент дети временно учатся в других местах. Например, ученики начальных классов расположились в здании магазина. Дети постарше получают знания в здании бывшего акимата и Доме культуры.

"Мы смирились уже с ремонтом школы. Даже если нам не нравится эта ситуация, где мы еще будем учиться? Другая проблема - доехать до этого аула", - сообщила жительница села Нура Жанар Бекжанова.

Другая проблема заключается в нехватке транспорта для перевозки детей: у школы есть два автобуса, но один часто ломается, а у другого нет водителя из-за низкой заработной платы.

"ГАЗель" привозит сразу 40-50 детей. Как открываются двери, дети вываливаются. Нам говорят: "Сами отвозите и забирайте детей". А как это сделать? Я сижу дома с 6-месячным ребенком, я не могу отвезти другого ребенка", - отметила другая жительница села Эльвира Кенжалиева.

Впрочем, в местном акимате пообещали исправить ситуацию как с автобусами, так и с самой школой.

"Подрядчик пообещал начать работы: привезти рабочих и стройматериалы в течение 10 дней. Если он этого не сделает, то мы расторгнем договор", - заявил заведующий сектором отдела образования Талгарского района Рустембек Мынбаев.

Школу теперь планируют сдать к началу второй четверти.

Ранее сообщалось, что школьники села Жоламан Павлодарской области вынуждены пробираться по канавам и грязи, чтобы сесть в автобус и поехать на учебу. Родители этим недовольны. В акимате пояснили, что виной всему недобросовестные подрядчики, которые занимаются прокладкой водопроводных труб.

А в селе Сарыкемер Байзакского района Жамбылской области состоялось торжественное открытие новой школы, которую построили по поручению главы государства в рамках национального проекта "Комфортная школа". В учебном заведении на 600 мест имеются 35 кабинетов, актовый зал, 2 спортивных зала, 2 компьютерных кабинета, столовая, библиотека, мастерские для мальчиков и девочек.