"Горят один за другим": проверить построенные по госпрограмме дома требуют жители СКО

В селе Подгорное в Северо-Казахстанской области семья переселенцев лишилась жилья из-за пожара. Люди считают, что дома изначально построены с нарушениями, передает телеканал "Астана".

Семья Боты Смаиловой переехала в Подгорное из Алматинской области в 2020-м. Женщина одна воспитывает детей, работает прачкой в школьном мини-центре. Этой осенью планировала отремонтировать печь, которая с первых дней заселения вызывала опасность. Но не успела, так как попала в ДТП и некоторое время была прикована к постели.

Теперь же семья и вовсе лишилась дома из-за пожара.

"Я была дома. В 17:20 пришли дети. Я их встретила. Мама пошла закинуть уголь в печь. Потом кричит, что мы горим. Я подумала, что это замыкание и возгорание электропроводки. С ней были постоянные проблемы. Но выяснилось, что горела печь. Я побежала за помощью к соседям. Дети и мама выбежали на улицу. Огонь от печи уже пошел на весь дом. Соседи прибежали, помогали тушить. Вызвали пожарных", - рассказала Бота.

О том, что в домах проблемы с отоплением и электричеством, говорят и другие переселенцы. Они уверены: систему изначально установили неправильно.

"Один дом горит за другим. Правила пожарной безопасности не соблюдены. Труба на выходе неправильно установлена – это и есть причина пожаров. Погорело уже шесть домов, но акимат говорит, что всего четыре факта. Как попало систему установили.

Электропроводка – это отдельная угроза. Мы хотим, чтобы эти дома все обследовали, провели экспертизу, сделали все, как положено и устранили все недочеты. Все соседи боятся, что и их дом так же может загореться", - поделился переселенец Жанбура Баекин.

39 домов для переселенцев в селе Подгорное построили пять лет назад. Возводила их местная компания. Один такой дом обошелся бюджету в 7 миллионов тенге.

В первые годы, говорят чиновники, подрядчики устраняли все недочеты в рамках гарантийных обязательств. А потом все сроки вышли.

"Сейчас на месте работают сотрудники ЧС, ждём предварительную экспертизу. Будет проведено техническое обследование всех 39 домов. По информации районного ЧС, пожар был в четырёх домах.

Если обследование покажет, что необходимо привести в порядок и устранить проблемы только в части домов, то, думаю, что до конца текущего месяца, мы решим этот вопрос. Подготовим смету. После чего мы выделим из бюджета средства на неотложные нужды", - заявил замакима Кызылжарского района СКО Асхат Бакеев.

Люди уверены, что обследование выявит не мало нарушений. Но как скоро местные власти смогут их устранить, пока неясно.