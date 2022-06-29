Почему переехавшие с юга на север казахстанцы не могут прижиться в СКО, объяснил аким

Кумар Аксакалов. Фото: пресс-служба акима СКО

Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов на брифинге в СЦК опроверг заявления о провале программы переселения с юга на север, передает корреспондент NUR.KZ.

Вопрос подняли журналисты. Они сообщили, что за последние годы было много скандалов, когда переселенцы жаловались на качество домов, на отсутствие работы.

В связи с этим они поинтересовались, сколько денег было выделено на программу переселения казахстанцев с юга на север и не считает ли акимат данную программу провалившейся.

Кумар Аксакалов заявил, что программа продолжает действовать.

"Нет, я так не считаю. К нам в область переехало порядка 10 тыс. человек, начиная с 2016 года. Не все приживаются. Это вполне естественный вопрос, и то, что говорят, что уезжают люди, это не так – мы всегда видим, что всегда порядка 6%, то есть из 10 тыс. 600 человек уехало.

Каждый год этот процент практически не меняется – 6%. Уезжают почему? Потому что что-то не понравилось, по состоянию здоровья, по климатическим условиям не подошло, по семейным обстоятельствам и так далее", - пояснил он.

В основном же, добавил аким, люди остаются в регионе.

"Мы с ними постоянно встречаемся, разговариваем, в целом, большинство удовлетворены тем, что они приехали. Они получают субсидии, понятно, что не без проблем, но эти вопросы все решаемы", - резюмировал Аксакалов.

Напомним, в ноябре 2020 года аким одного из районов СКО получил строгий выговор после жалоб переселенцев с юга на некачественное жилье.

Отметим, во время брифинга Аксакалов также прокомментировал предложения переименовать Петропавловск в Кызылжар.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1976255-pochemu-pereehavshie-s-yuga-na-sever-kazahstantsy-ne-mogu-prizhitsya-v-sko-obyasnil-akim/