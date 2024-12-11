Карагандинцы из-за перенесенного дорожного знака ненамеренно нарушают ПДД

Жители Караганды выразили обеспокоенность безопасностью на пешеходном переходе на одной из улиц города, где отсутствуют дорожные знаки. В связи с этим происходят ненамеренные нарушения ПДД, передает ekaraganda.kz.

Порой пешеходы подвергают себя опасности из-за своей же невнимательности - пересекают дорогу в неположенных местах или по старой памяти, где ранее были установлены соответствующие разрешающие знаки.

Такая ситуация сейчас происходит на одной из улиц Караганды.

"На остановке Центр бокса имени Серика Сапиева нет знака пешеходного перехода, только разметка о нерегулируемом пешеходном переходе.

Не знаю, водители транспортных средств специально не пропускают пешеходов либо просто из-за заснеженной дороги не знают, что пешеходов тут нужно пропускать.

Сейчас темнеет раньше, очень боюсь, вдруг возникнет какая-то авария, каждый день здесь ходят дети, не дай бог еще какой-то такой водитель собьет.

Очень надеюсь, что данное обращение достигнет кого надо, и знак установят. Всем добра и будьте аккуратнее", - обратился местный житель.

В отделе коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Караганды сообщают, что в связи с несоответствием установленных дорожных знаков 5.16 "Пешеходный переход" нормам СТ РК 1412-2017 "Технические средства регулирования дорожного движения. Правила применения" ОАП УП Караганды было принято решение о переносе пешеходного перехода.

Таким образом, дорожная разметка на вышеуказанном участке неактуальна, пешеходам стоит ориентироваться по установленным дорожным знакам.

Ранее сообщалось, что жители Актобе обеспокоены поведением водителей, которые не останавливаются перед пешеходным переходом возле одной из школ города. Департамент полиции утверждает, что все необходимые дорожные знаки установлены.

Помимо этого, в Актобе на пересечении улиц Ахтанова и Некрасова пешеходный переход убрали из-за создаваемых заторов, однако люди продолжают пересекать дорогу в этом месте.