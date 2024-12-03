"Машины летят, не останавливаются": актюбинцы боятся за детей

Жители Актобе обеспокоены поведением водителей, которые не останавливаются перед пешеходным переходом возле одной из школ города. Департамент полиции утверждает, что все необходимые дорожные знаки установлены, передает NUR.KZ.

Местная жительница в Instagram-паблике Zello Aktobe выразила обеспокоенность по поводу безопасности детей, которые ходят в школу самостоятельно. По ее словам, водители игнорируют пешеходный переход, и даже наличие знака не заставляет их снизить скорость.

"По улице Мира, 47а, имеется только табличка "пешеход", но машины не останавливаются. Неоднократно звонила в ГИБДД и начальнику, который занимается "лежачими полицейскими", просила возле школы нарисовать "зебру" и установить лежачего полицейского.

Машины летят, не останавливаются, хотя знак имеется. В обеденное время дети ходят одни в школу. Меня, взрослого человека, чуть не сбили на пешеходе.

Просила тогда установить в утреннее, обеденное и вечернее время гаишника, чтобы он курировал данную дорогу и останавливал машины. Пройти невозможно! Дети ходят одни. Просьба принять меры", - написала она.

Ситуационный центр Актюбинской области отреагировал на обращение и сообщил, что оно зарегистрировано и направлено на рассмотрение в уполномоченную организацию.

"Информация о результатах рассмотрения будет предоставлена ситуационным центром либо ответственным органом в комментариях к данной публикации", - пояснили в ведомстве.

Департамент полиции Актюбинской области также прокомментировал ситуацию, отметив, что на указанном участке дороги установлены все необходимые дорожные знаки.

"Добрый день. На указанном участке дороги установлены все соответствующие дорожные знаки", - рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что жители Актобе пожаловались на поведение водителя, который оставляет автомобиль на проходе возле дома по улице Тургенева. Департамент полиции пообещал привлечь нарушителя к ответственности.

Помимо этого, жители переулка Алыс в районе Москва заявили, что вынуждены ходить по проезжей части из-за отсутствия тротуара, что создает опасность для их жизни. Люди попросили власти принять меры.