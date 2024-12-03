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Эзотерика

"Машины летят, не останавливаются": актюбинцы боятся за детей

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Опасный пешеходный переход
Пешеходный переход. Фото: instagram.com/zello_aktobe_official

Жители Актобе обеспокоены поведением водителей, которые не останавливаются перед пешеходным переходом возле одной из школ города. Департамент полиции утверждает, что все необходимые дорожные знаки установлены, передает NUR.KZ.

Местная жительница в Instagram-паблике Zello Aktobe выразила обеспокоенность по поводу безопасности детей, которые ходят в школу самостоятельно. По ее словам, водители игнорируют пешеходный переход, и даже наличие знака не заставляет их снизить скорость.

"По улице Мира, 47а, имеется только табличка "пешеход", но машины не останавливаются. Неоднократно звонила в ГИБДД и начальнику, который занимается "лежачими полицейскими", просила возле школы нарисовать "зебру" и установить лежачего полицейского.

Машины летят, не останавливаются, хотя знак имеется. В обеденное время дети ходят одни в школу. Меня, взрослого человека, чуть не сбили на пешеходе.

Просила тогда установить в утреннее, обеденное и вечернее время гаишника, чтобы он курировал данную дорогу и останавливал машины. Пройти невозможно! Дети ходят одни. Просьба принять меры", - написала она.

Ситуационный центр Актюбинской области отреагировал на обращение и сообщил, что оно зарегистрировано и направлено на рассмотрение в уполномоченную организацию.

"Информация о результатах рассмотрения будет предоставлена ситуационным центром либо ответственным органом в комментариях к данной публикации", - пояснили в ведомстве.

Департамент полиции Актюбинской области также прокомментировал ситуацию, отметив, что на указанном участке дороги установлены все необходимые дорожные знаки.

"Добрый день. На указанном участке дороги установлены все соответствующие дорожные знаки", - рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что жители Актобе пожаловались на поведение водителя, который оставляет автомобиль на проходе возле дома по улице Тургенева. Департамент полиции пообещал привлечь нарушителя к ответственности.

Помимо этого, жители переулка Алыс в районе Москва заявили, что вынуждены ходить по проезжей части из-за отсутствия тротуара, что создает опасность для их жизни. Люди попросили власти принять меры.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2195528-mashiny-letyat-ne-ostanavlivayutsya-aktyubincy-boyatsya-za-detey/

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