Новый аким Сарани выступил с обращением к жителям

Новый аким Сарани Дарын Бұлқайыр официально вступил в должность и обратился к жителям города и поселка Актас с первым публичным заявлением, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

В своем обращении, опубликованном на официальной странице ведомства в Instagram, Дарын Бұлқайыр подчеркнул значимость поставленных задач, а также выразил надежду на тесное сотрудничество с гражданами.

"Уважаемые жители города Сарани и поселка Актас! С сегодняшнего дня я официально приступил к обязанностям акима города Сарани. Это большая честь и ответственность быть во главе такого перспективного региона.

Для дальнейшего развития нашего города предстоит решить много задач и проблемных вопросов. Надеюсь на вашу поддержку, дорогие жители. Совместными усилиями мы сможем сделать наш город еще лучше.

Буду стараться всегда быть с вами на связи, чтобы вы могли делиться своими идеями, вопросами и предложениями. Мой direct открыт для обращений, продолжает свою работу официальная страница аппарата акима города Сарани и все аккаунты соответствующих служб", - заявил глава города.

Ранее сообщалось, что по согласованию с Администрацией президента РК и депутатами городского маслихата акимом Сарани назначен Дарын Бұлқайыр.

Предыдущий аким города Еркин Баулыков 29 октября текущего года был снят с должности акима Сарани за допущение срыва начала отопительного сезона.