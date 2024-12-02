ТОО "Adal Electro" прекращает поставку электроэнергии в Темиртау

В Темиртау обсудили вопросы по теплоснабжению, электроэнергии и санитарному состоянию города. Приняты меры по улучшению коммунальных услуг и контролю безопасности, передает NUR.KZ со ссылкой на акима города Галыма Ашимова.

Как сообщается на официальной странице акима в Instagram, отопительный сезон в Темиртау проходит в штатном режиме: все теплоисточники работают согласно температурному графику.

"Обращения жителей по вопросам отопления единичные и связаны с внутридомовыми проблемами. Каждая заявка оперативно отрабатывается совместно с управляющими компаниями и жилищной инспекцией", - отметил градоначальник.

По его данным, 1 января ТОО “Adal Electro” прекращает поставку электроэнергии. Это связано с изменениями в законодательстве по вопросам теплоэнергетики, электроэнергии и регулируемых услуг. В настоящее время идет переговорный процесс о передаче услуги электроснабжения и электрических сетей другой компании.

Отмечается, что ситуация полностью находится под контролем и жители будут своевременно проинформированы о принятом решении.

Также обсуждалась проблема появления грызунов на некоторых мусорных площадках. Для разъяснений были приглашены руководитель городского санэпидконтроля и специалисты центра экспертизы.

Аким напомнил, что обработка мусоропроводов, подвалов и внутридомовых помещений от грызунов и насекомых - обязанность управляющих компаний. Эти работы проводятся за счет кондоминиума.

Для предотвращения проблем на контейнерных площадках и поддержания надлежащего санитарного состояния аким поручил услугодателям, занимающимся вывозом ТБО, проводить дератизацию ежемесячно.

Напомним, в октябре текущего года Галым Ашимов встретился с жителями города в стенах Индустриального университета, где обсуждались вопросы инфраструктуры, транспортных услуг и ремонта общественных объектов.

Помимо этого, в Темиртау в тестовом режиме начали эксплуатацию нового современного трамвая. Впереди ожидаются дополнительные испытания дорожной и электрической инфраструктуры. Регулярное сообщение планируется наладить к концу года.