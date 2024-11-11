"Это будет большим событием": в Наурызбайском районе Алматы появится пешеходная зона

В Наурызбайском районе Алматы проводится обустройство пешеходной зоны. Сегодня аким города Ерболат Досаев ознакомился с ходом работ и встретился с местными жителями, передает NUR.KZ.

Как сообщили в акимате города, пешеходная зона с детскими и спортивными площадками появится в микрорайоне Шугыла. Ерболат Досаев сегодня ознакомился со строительством пешеходной зоны с детскими и спортивными площадками, которые были построены в рамках программы "Бюджет народного участия".

"Мы сами подавали этот проект. И вот сегодня видим, как идет его реализация. Для жителей наших домов это будет большим событием. Каждый вечер будем гулять с удовольствием", - отметила жительница района.

К слову, пешеходная зона в Наурызбайском районе станет местом притяжения для 10 тыс. жителей микрорайона Шугыла. Общественное пространство включает пешеходную прогулочную зону длиной 350 метров, детскую игровую площадку, баскетбольную площадку, воркаут и амфитеатр.

По всей территории будет размещена уличная мебель и малые архитектурные формы, а также установлена система автоматизированного полива и опоры уличного освещения. Уже высажены деревья и кустарники, постелен газон.

Наурызбайский район. Фото: акимат Алматы

Работы будут завершены к концу ноября - такое поручение дал аким. Он подчеркнул, что активная работа по созданию комфортной городской среды в Алматы будет продолжена.

"По городу, где, к сожалению, у нас нет возможности сделать отдельную парковую зону, мы будем использовать проекты пешеходных аллей. Во всех районах города появятся такие зоны притяжения. Мы украсим их к Новому году, чтобы создать праздничное настроение для жителей и гостей мегаполиса", - сказал Ерболат Досаев.

Как добавили в акимате, всего в Алматы в этом году на проект "Бюджет народного участия" выделено 18,8 млрд тенге, что на 5,8 млрд тенге больше, чем в прошлом году.

Жители города получили возможность предложить и реализовать 364 проекта по благоустройству дворов, общественных пространств, созданию спортивных и игровых площадок.

Напомним, сегодня Досаев встретился с жителями одного из домов Аэузовского района, тоже благоустроенного по программе "Бюджет народного участия".