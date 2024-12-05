Новые зоны отдыха, мусорные баки, 17 тысяч деревьев: как изменятся улицы Алматы в следующем году

Подробности благоустройства Алматы в 2025 году рассказали в маслихате города. Планируется благоустроить набережную реки Большая Алматинка, а также закупить новые контейнеры, передает NUR.KZ.

На предстоящей сессии маслихата планируют включить в проект бюджета на 2025-2027 годы благоустройство набережной реки Большая Алматинка, протяженностью 5,7 км на территории площадью 23,4 га.

"Проект включает реконструкцию бетонно-подпорных конструкций, обустройство пешеходных и велодорожек, установку мостов, опор освещения, камер видеонаблюдения, детских и спортивных площадок, зон отдыха и модульных общественных туалетов. Также предусмотрено озеленение территории и создание смотровых площадок", - подробнее сообщили в акимате.

Отмечается, что в 2024 году в Алматы завершили создание зеленой зоны вдоль реки Боралдай в Алатауском районе на площади 24 га. Там уже оборудованы пешеходный мост, скейтпарк, детские и спортивные площадки, установлены скамейки, урны и модульные туалеты.

Высадка деревьев в Алматы. Фото: сайт маслихата Алматы

Также сообщается, что в 2025 году в Алматы на экологические проекты планируют выделить 10,6 млрд тенге. Среди главных направлений - озеленение города, улучшение инфраструктуры для сбора твердых бытовых отходов и благоустройство природных объектов.

"Проект по озеленению города включает продолжение высадки деревьев и кустарников, а также благоустройство парков и зеленых зон. В текущем году в Алматы за счет бюджетных средств планируется высадить 170 тыс. саженцев, из которых с начала осеннего сезона посадок уже высажено более 110 тыс. Это поможет увеличить площадь зеленых насаждений на одного горожанина с 12,5 до 12,8 кв. м.

Кроме того, разрабатывается проект нового полигона для захоронения ТБО в Илийском районе, что поможет эффективно решать вопросы утилизации отходов в будущем. Проекты реконструкции русел рек, таких как Улкен Алматы и Каргалы, а также благоустройство водохранилища Сайран направлены на восстановление природных экосистем и создание новых экологически чистых зон для отдыха горожан", - добавили в маслихате.

Высадка деревьев в Алматы. Фото: сайт маслихата Алматы

Кроме того, в следующем году в Алматы начнут работу по так называемому трехъярусному озеленению.

"Первый ярус будет состоять из газона и цветников, второй ярус - из кустарников и декоративных растений, а третий - из крупномерных деревьев. Всего планируется высадить около 17 тыс. крупномерных деревьев, из которых 15 тыс. будут высотой более 4 метров, а 2 тыс. - более 6 метров", - сказано в сообщении.

Планируется, что посадки будут проводиться вдоль магистральных улиц, в парках, скверах, бульварах и других общественных пространствах.

"Такой подход позволит в кратчайшие сроки создать тени и зеленые зоны, что особенно важно для густонаселенных районов города.

Проект предусматривает использование современных методов посадки и ухода за деревьями. В течение двух лет после посадки будет организован системный уход за насаждениями, включая капельное орошение и монтаж автоматических систем полива, а также подкормку деревьев и кустарников минеральными удобрениями, адаптированными к местным условиям, что ускорит их приживаемость", - рассказали в маслихате.

Контейнеры заглубленного типа. Фото: сайт маслихата города Алматы

Также сообщается, что в 2025 году планируется строительство 581 новой контейнерной площадки и установка 1 683 контейнеров заглубленного типа.

"Современные контейнеры помогут оптимизировать использование пространства, сократить занимаемую площадь, предотвратить появление неприятных запахов и обеспечат надежную защиту от птиц и бродячих животных. На сегодня в городе уже установлено 786 таких контейнеров, что является важным шагом в создании более чистого и комфортного городского пространства для жителей", - рассказали в маслихате города.

Сообщается, что в 2024 году в Алматы было закуплено 1800 пластиковых евроконтейнеров для сбора твердых бытовых отходов. Эти контейнеры будут переданы мусоровывозящим организациям, что позволит улучшить процессы утилизации отходов.

"Напомним, в 2012 году в Алматы было построено 197 контейнерных площадок заглубленного типа и установлен 1 001 контейнер. Однако за 10 лет эксплуатации в агрессивной среде эти контейнеры подверглись значительной коррозии. Для дальнейшей эксплуатации контейнеров в Алматы закупаются новые изделия у отечественного производителя, который применяет первичный пищевой экологически чистый полиэтилен высокого качества.

Данные материалы соответствуют мировым стандартам, а технология производства позволяет изготавливать контейнеры с однородной толщиной по всему изделию, без швов и внутренних напряжений, что значительно повышает надежность, прочность и долговечность контейнеров", - заверили в маслихате.

Ранее в акимате Алматы подробно рассказывали о благоустройстве города в текущем году. Так, несколько дней назад стало известно, что Алматы стал первым городом, где применяется комплексный подход по содержанию улиц и дворов.

В конце ноября в акимате Алматы рассказали об итогах масштабной уборки улично-дорожной сети, общедоступных мест, русел рек, уличных урн и арычной сети.

Также мы писали, что в южной столице устанавливаются современные мусорные контейнеры заглубленного типа.

Кроме того, в городе провели работу по уборке мусора на территории дворов многоквартирных жилых домов, а также по санитарной обработке контейнерных площадок.