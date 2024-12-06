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Эзотерика

Водители оказались в сложной ситуации: как в Актюбинской области готовятся к зиме (видео)

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Асхат Шахаров
Асхат Шахаров. Кадр из видео: t.me/aqtobe_oblysy_akimdigi

Аким Актюбинской области Асхат Шахаров проверил готовность пунктов обогрева и реконструкцию дороги в Хромтауском районе перед зимним периодом, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, Хромтауский район расположен на пересечении важных транспортных путей и в феврале этого года из-за резкого ухудшения погоды водители оказались в сложной ситуации.

По поручению главы области районный акимат совместно с ДЧС, областным филиалом АО "НК "КазАвтоЖол" и силовыми структурами усилил работы, проводимые в зимний период.

Аким области Асхат Шахаров в рамках рабочей поездки в Хромтауский район проверил состояние пунктов обогрева.

По словам акима района Нурхана Тилеумуратова, подготовлено 1500 мест в гостиницах, кемпингах и школах.

Кроме того, глава региона посетил участок реконструкции автодороги Самара - Шымкент на отрезке 791-819 км, проходящем через село Акжар Хромтауского района. Он осмотрел дополнительный железнодорожный переезд, который будет использоваться зимой, и оценил готовность "КазАвтоЖола" к зимнему периоду.

В Актюбинской области общая протяженность республиканских дорог составляет 1869 км. В настоящее время в рамках проекта Актобе - Карабутак - Улгайсын на участке 811 км автодороги М-32 Самара - Шымкент ведутся работы по реконструкции. Подрядчиком выступает ТОО "СинеМидасСтрой".

Согласно крупному дорожному проекту, чтобы избежать заторов из-за выезда строительной техники на основную дорогу, подрядчик в сотрудничестве с КТЖ ввел в эксплуатацию временный железнодорожный переезд, расположенный рядом с переездом на 811 км.

Этот временный переезд можно будет использовать в зимний период при неблагоприятных погодных условиях.

На участке реконструкции задействованы 2 автогрейдера, 2 КДМ, 2 погрузчика и 2 самосвала, которые полностью готовы к зиме. Также заготовлено 1000 тонн песка и 200 тонн соли для борьбы с гололедом.

Отмечается, что в феврале этого года из-за резкого ухудшения погоды на этом железнодорожном переезде образовался затор.

Асхат Шахаров поручил дорожным службам "КазАвтоЖола" и представителям подрядной организации обеспечить достаточный запас инертных материалов и постоянную готовность техники в зимний период.

Ранее на аппаратном совещании аким области Асхат Шахаров заслушал информацию о подготовке к зимнему содержанию автомобильных дорог в регионе.

Также стало известно, что в Актюбинской области на подготовку к зимнему содержанию дорог планируется выделить 2,7 млрд тенге. Глава региона поручил обеспечить их готовность.

Вместе с этим, в Карагандинской области завершается ремонт дорог и начинаются подготовительные работы к зимнему содержанию дорог, включая установку снегозадерживающих щитов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2196962-voditeli-okazalis-v-slozhnoy-situacii-kak-v-aktyubinskoy-oblasti-gotovyatsya-k-zime-video/

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