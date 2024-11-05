2,7 млрд тенге потратят зимой на дороги в Актюбинской области

В Актюбинской области на подготовку к зимнему содержанию дорог планируется выделить 2,7 млрд тенге. Глава региона поручил обеспечить их готовность, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Как сообщается на официальном сайте акимата, на аппаратном совещании глава Актюбинской области Асхат Шахаров заслушал информацию о подготовке к зимнему содержанию автомобильных дорог в регионе.

Руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области Айбек Кайер сообщил, что для содержания местных дорог зимой на 2025 год запланировали выделить 2,7 млрд тенге. Эту сумму утвердят на ближайшей сессии областного маслихата.

Общая протяженность дорог в области составляет 4 440 км, в том числе 1 265 км областного значения и 3 175 км районного значения. За зимнее содержание этих дорог отвечают 43 подрядные организации. Подготовлена 401 единица техники, заготовлены 5 тыс. тонн инертных материалов, 965 тонн дизтоплива.

Как отметил Айбек Кайер, осталось подготовить тепловые пункты и обеспечить их необходимым запасом продуктов, также завершить работы по очистке водопропускных труб вдоль дорог.

По информации директора Актюбинского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол" Айбола Данагула, компания обслуживает 1869 км дорог республиканского значения. Из них 117 км дорог сейчас ремонтируются. Для ускорения процесса завершения работ привлечена дополнительная техника.

"На трассе определен 101 заснеженный участок. На 28 из них установили 86 км железобетонных ограждений. На остальных участках будут поставлены временные деревянные щиты. Также подготовлены 15 теплопунктов для водителей и их пассажиров, застрявших в снегопад на дорогах. Мобилизовано 28 единиц спецтехники. Недостающее число техники компания будет привлекать в аренду. Сейчас идет заготовка инертных материалов. В общем планируется подготовить 9400 тонн песка и 2020 тонн соли", - рассказал о подготовке к зиме Айбол Данагул.

Для предотвращения пробок строят кольцевые дороги на участках трассы "Актобе - Хромтау - Карабутак" и "Самара - Шымкент". Кроме этого, готовят запасные стоянки для транспорта в случае снежных заносов. Одна из них уже открыта в районе села Акжар Хромтауского района.

Заместитель акима города Жулдызбек Бисембин, в свою очередь, доложил о подготовке к зимнему содержанию дорог в областном центре. Город поделен на 24 участка, за каждой закреплена подрядная организация, которая отвечает за ее зимнее содержание.

На уборку улиц в Актобе зимой будет выезжать 350 единиц техники. Для очистки города от снега в дневную смену будут мобилизованы 30 бригад (40 погрузчиков, 150 самосвалов) и ночью 20 бригад (20 погрузчиков, 60 самосвалов). Подрядные организации уже запаслись 1250 тоннами соли, 1830 тоннами песчано-солевой смеси и более 2000 тоннами песка.

Асхат Шахаров, выслушав доклады о подготовке к зимнему содержанию дорог в области, поручил обеспечить полную готовность к зимнему содержанию дорог, своевременное реагирование на погодные условия и безопасность для всех участников движения.

"Необходимо обеспечить безопасность на дорогах и минимизировать риски для водителей в зимний период. Нужно уделить особое внимание своевременному завершению ремонта дорог и оперативному реагированию на непогоду. Все работы должны вестись с учетом погодных условий и потребностей населения. Важно не только оперативно устранять последствия снегопадов, но и заранее подготовиться - организовать теплопункты, запасы песка и соли, обеспечить наличие ограждений и спецтехники. Условия для безопасного передвижения по дорогам должны быть обеспечены на всех ключевых участках", - подчеркнул аким.

Ранее сообщалось, что в Актобе установили новые указатели с названиями улиц и номерами домов, облегчающие навигацию для жителей и гостей города. В частности, в массиве "Алтын Орда" все пять улиц уже оборудованы указателями. А в 11 и 12 микрорайонах, районах "Жилгородок", Сазды, Куршасай и Жанаконы старые таблички были обновлены.

Также в городе сразу на нескольких улицах в центре города вместо асфальта укладывают новую брусчатку, создавая продолжение Арбата и благоустраивая тротуары. Обещают закончить укладку в этом году.