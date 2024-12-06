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Иностранцев спасли на трассе в Акмолинской области

Опубликовано:

Зимняя дорога
Зимняя дорога. Иллюстративное фото: pixabay.com

Минувшей ночью на трассе в Акмолинской области из-за поломки застрял микроавтобус, ехавший из Астаны в Караганду, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в Telegram-канале министерства, автобус, в котором находились иностранные граждане, остановился между селами Аршалынского района. Из-за неисправности транспорт не смог продолжить движение.

"Находившиеся внутри 10 человек, в том числе 1 ребенок были эвакуированы спасателями МЧС и доставлены в ближайший населенный пункт. В медицинской помощи никто не нуждался, - говорится в сообщении.

Отмечается, что спасенные граждане соседних стран выразили благодарность спасателям Казахстана.

Напомним, ранее в Карагандинской области спасатели пришли на помощь иностранцам, решившим сократить путь, но в итоге застрявшим в сугробе. Автомобиль отбуксировали на трассу и сопроводили до районного центра.

А до этого в Актюбинской области спасатели вызволили из снежного плена несколько автомобилей, застрявших в снегу в степи. Были спасены четыре человека, в медицинской помощи никто не нуждался.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2196902-inostrancev-spasli-na-trasse-v-akmolinskoy-oblasti/

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