Иностранцев спасли на трассе в Акмолинской области

Минувшей ночью на трассе в Акмолинской области из-за поломки застрял микроавтобус, ехавший из Астаны в Караганду, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в Telegram-канале министерства, автобус, в котором находились иностранные граждане, остановился между селами Аршалынского района. Из-за неисправности транспорт не смог продолжить движение.

"Находившиеся внутри 10 человек, в том числе 1 ребенок были эвакуированы спасателями МЧС и доставлены в ближайший населенный пункт. В медицинской помощи никто не нуждался, - говорится в сообщении.

Отмечается, что спасенные граждане соседних стран выразили благодарность спасателям Казахстана.

Напомним, ранее в Карагандинской области спасатели пришли на помощь иностранцам, решившим сократить путь, но в итоге застрявшим в сугробе. Автомобиль отбуксировали на трассу и сопроводили до районного центра.

А до этого в Актюбинской области спасатели вызволили из снежного плена несколько автомобилей, застрявших в снегу в степи. Были спасены четыре человека, в медицинской помощи никто не нуждался.