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Няня-филиппинка отсудила деньги у жительницы Астаны

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Девушка держит в руках телефон
Девушка с телефоном. Иллюстративное фото: pixabay.com

Суд встал на сторону гражданки Филиппин по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичных судов.

Как сообщается в Telegram-канале судов, гражданка Филиппин Б. работал няней в семье жителей Астаны. Между сторонами был заключен агентский договор на предоставление услуг няни.

"В феврале 2024 года ответчик в социальной сети Instagram опубликовал пост, использовав паспорт истца, с текстом: "Работницы, сбежавшие обманным путем, не выполнив трудовых обязательств. Будьте крайне бдительны!"

Заключением филолого-психологического исследования подтверждено, что распространенные сведения могут порочить честь, достоинство и деловую репутацию в случае их недостоверности", - говорится в материалах дела.

Но в суде астанчанка не смогла предоставить доказательства, подтверждающие, что распространенные сведения соответствуют действительности.

Решением суда иск гражданки Филиппин удовлетворен.

"Сведения в публикации признаны не соответствующими действительности, порочащими честь и достоинство истца. Суд обязал ответчика опровергнуть указанные сведения в тех же СМИ", - рассказали в суде.

Кроме того, с ответчика взыскана компенсация морального вреда в размере 100 тыс. тенге.

Решение вступило в законную силу.

Напомним, ранее житель ВКО оказался в суде из-за ролика, который он разместил в TikTok. Его обвиняли в унижении чести и достоинства другого лица. Суд исследовал материалы дела и заключение судебной психолого-филологической экспертизы. В ней было указано, что в высказываниях отсутствует негативная оценка, выраженная в неприличной форме. В итоге был вынесен оправдательный приговор.

А до этого в Атырау подали в суд на блогеров иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. В результате суд взыскал с блогера в пользу истцов 850 тыс. тенге компенсации морального вреда и обязал ее опровергнуть в прямом эфире в соцсетях ложную информацию.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2196899-nyanya-filippinka-otsudila-dengi-u-zhitelnicy-astany/

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