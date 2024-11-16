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Ресторатор выиграла суд против блогера за сорванную свадьбу в Атырау

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Посуда на столе в ресторане
Ресторан. Иллюстративное фото: pexels.com

В Атырауском городском суде рассмотрено гражданское дело по иску двух истцов к блогеру о защите чести, достоинства и деловой репутации, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Атырауской области, два истца подали в суд на блогера и потребовали выплатить компенсацию за моральный вред, а также обязать ответчика удалить фотографии и видеозаписи, размещенные без разрешения в социальных сетях.

Судом установлено, что блогер в магазине, принадлежащем истцам, устроила ссору по поводу товаров и сняла все на видео, ударила несколько раз истца, та в свою очередь ударила ее по руке. Происходящее дочь истца сняла на видео и разместила в соцсетях.

В результате обе женщины были привлечены к административной ответственности за хулиганство.

"Позже блогер пришла в ресторан (владелец - истец), где проходило свадебное торжество, начала его транслировать в прямом эфире, указывая, что в ресторане работают несовершеннолетние. Вследствие этого по вине ответчика свадьба была сорвана, гости разошлись, а заказчик отказался производить оплату истцу", - рассказали в суде.

Блогер направила встречный иск о взыскании морального вреда и опровержении недостоверных сведений, указывая, что дочь истца выложила видео ссоры в магазине с ее участием без согласия.

В итоге суд взыскал с блогера в пользу истцов 850 тыс. тенге компенсации морального вреда и обязал ее опровергнуть в прямом эфире в соцсетях ложную информацию о том, что в ресторане работают подростки.

Встречный иск блогера удовлетворен частично: с истцов взысканы 250 тыс. тенге компенсации морального вреда за незаконное использование изображения без ее согласия, размещенного в социальных сетях.

Решение суда не вступило в законную силу.

Напомним, в сентябре два водителя в Астане устроили драку прямо на проезжей части из-за того, что не поделили дорогу. Видео инцидента было выложено в Сети, а в полиции сообщили, что нарушителей нашли и привлекут к ответственности.

Позже в специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям было рассмотрено дело в отношении двух мужчин за совершение мелкого хулиганства. В ходе судебного заседания правонарушители свою вину полностью признали. Один из них получил 10 суток ареста, а материалы дела второго направили в другой суд.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2188256-restorator-vyigrala-sud-protiv-blogera-za-sorvannuyu-svadbu-v-atyrau/

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