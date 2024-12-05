Подучетных и неблагополучные семьи проверяют в Павлодаре
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В Павлодаре проводят проверку по месту жительства подучетных лиц, а также неблагополучных семей и родителей, не исполняющих свои обязанности, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.
Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в рамках акции "16 дней без насилия" сотрудники полиции Павлодара проводят проверку по месту жительства лиц, состоящих на учете.
Проверяются также лица, склонные к совершению правонарушений в быту, неблагополучные семьи и родители, не исполняющие свои обязанности и злоупотребляющие спиртными напитками и наркотическими средствами.
"Потерпевшим от бытового насилия павлодарцам оказывается юридическая помощь. Также созданы группы по выявлению и организации помощи семьям и детям, проживающим в неблагополучной социальной среде с признаками насилия", - рассказали в ведомстве.
Полиция обратилась к гражданам с просьбой сообщать о возможных фактах бытового насилия.
"По бесплатному телефону доверия "111" можно получить консультацию о помощи жертвам бытового насилия. По всем противоправным фактам гражданам необходимо обращаться по телефону "102" или воспользоваться мобильным приложением "Police 102", - отметили в МВД.
Ранее в Алматинской области обнаружили оставленных без присмотра детей. Их родителей привлекли к административной ответственности за ненадлежащее воспитание несовершеннолетних. Было принято решение о размещении детей в Центре временной адаптации.
А в СКО в ходе рейда полицейским пришлось изолировать мать 16-летней девочки, состоящей на учете. По данным полиции, от женщины исходил запах алкоголя. Ее дочь временно поместили в Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2196678-poduchetnyh-i-neblagopoluchnye-semi-proveryayut-v-pavlodare/