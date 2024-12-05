Подучетных и неблагополучные семьи проверяют в Павлодаре

В Павлодаре проводят проверку по месту жительства подучетных лиц, а также неблагополучных семей и родителей, не исполняющих свои обязанности, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в рамках акции "16 дней без насилия" сотрудники полиции Павлодара проводят проверку по месту жительства лиц, состоящих на учете.

Проверяются также лица, склонные к совершению правонарушений в быту, неблагополучные семьи и родители, не исполняющие свои обязанности и злоупотребляющие спиртными напитками и наркотическими средствами.

"Потерпевшим от бытового насилия павлодарцам оказывается юридическая помощь. Также созданы группы по выявлению и организации помощи семьям и детям, проживающим в неблагополучной социальной среде с признаками насилия", - рассказали в ведомстве.

Полиция обратилась к гражданам с просьбой сообщать о возможных фактах бытового насилия.

"По бесплатному телефону доверия "111" можно получить консультацию о помощи жертвам бытового насилия. По всем противоправным фактам гражданам необходимо обращаться по телефону "102" или воспользоваться мобильным приложением "Police 102", - отметили в МВД.

Ранее в Алматинской области обнаружили оставленных без присмотра детей. Их родителей привлекли к административной ответственности за ненадлежащее воспитание несовершеннолетних. Было принято решение о размещении детей в Центре временной адаптации.

А в СКО в ходе рейда полицейским пришлось изолировать мать 16-летней девочки, состоящей на учете. По данным полиции, от женщины исходил запах алкоголя. Ее дочь временно поместили в Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.