Мать подростка пришлось изолировать в Петропавловске

В СКО в ходе рейда полицейским пришлось изолировать мать 16-летней девочки, состоящей на учете. По данным полиции, от женщины исходил запах алкоголя, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в рамках ОПМ "Участок" в СКО ювенальные полицейские в усиленном режиме проводят рейды по неблагополучным семьям и подросткам, состоящим на учете.

В них принимают участие уполномоченный по правам ребенка по СКО, депутаты областного маслихата, представители органов опеки, образования, комиссии по делам несовершеннолетних, а также волонтеры.

Подготовка к рейду в Петропавловске. Фото: polisia.kz

В Петропавловске в ходе очередной проверки по месту жительства 16-летней девочки, состоящей на учете, стражей порядка встретила ее мать.

"От нее исходил запах алкоголя. Женщина отказалась от прохождения медицинского освидетельствования, но ее неадекватное поведение вынудило полицейских изолировать ее до принятия процессуального решения", - отметили в МВД.

Девочку пришлось временно поместить в Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

"Злоупотребление алкоголем со стороны родителей - одна из самых распространенных причин безнадзорности подростков. Девочка неоднократно уходила из дома, допускала правонарушения. Для решения подобных случаев необходимо консолидированное участие государственных и общественных институтов", - рассказал старший инспектор УМПС ДП СКО Евгений Скорощеко.

Всего в ходе рейда было проверено 20 неблагополучных семей и три состоящих на учете подростка.

Ранее в Павлодарской области родителей наказали за сбор дома посторонних людей. Семью поставили на учет как неблагополучную также из-за злоупотребления спиртными напитками и антисанитарного состояния в доме. Возбуждено административное производство за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

В другой семье в Павлодарской области родители ушли в запой и несколько дней держали своих троих детей взаперти, не выпуская их в школу и на улицу. Детей освободили при содействии прокуратуры региона, отдела полиции и местных исполнительных органов.