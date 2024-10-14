Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Оставленных без присмотра детей обнаружили в Алматинской области

Опубликовано:

Дети с собакой сидят на диване
Дети. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Алматинской области реализуется проект "Счастливое и безопасное детство", направленный на выявление и поддержку неблагополучных семей, передает NUR.KZ со ссылкой на областную прокуратуру.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, мобильные группы, созданные в рамках проекта "Счастливое и безопасное детство", проводят активную работу по выявлению неблагополучных семей.

Так, 30 сентября были выявлены две семьи, в которых зарегистрированы факты оставления детей без присмотра со стороны родителей.

За ненадлежащее воспитание детей родители привлечены к административной ответственности по статье 127 КоАП РК. По требованию прокуратуры района указанный факт был рассмотрен районной комиссией, которая приняла решение о размещении детей в Центре временной адаптации. В суд готовятся иски об ограничении прав родителей в отношении детей.

Ранее сообщалось, что в Актюбинской области мужчину лишили родительских прав после того, как он годами не выплачивал алименты. В итоге задолженность по ним составила более 6 млн тенге. За невыплату средств мужчину неоднократно привлекали к административной ответственности.

На сайте "Электронного правительства" говорится, что согласно Кодексу РК "О браке (супружестве) и семье" родители лишаются родительских прав, если они:

  • уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе злостно уклоняются от уплаты алиментов;
  • отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из роддома, из организаций для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и иных организаций;
  • злоупотребляют своими родительскими правами;
  • жестоко обращаются с ребенком, в том числе осуществляют физическое или психическое насилие над ним, покушаются на его половую неприкосновенность;
  • злоупотребляют спиртными напитками, наркотическими средствами и психотропными веществами.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2173962-ostavlennyh-bez-prismotra-detey-obnaruzhili-v-almatinskoy-oblasti/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie