Оставленных без присмотра детей обнаружили в Алматинской области

В Алматинской области реализуется проект "Счастливое и безопасное детство", направленный на выявление и поддержку неблагополучных семей, передает NUR.KZ со ссылкой на областную прокуратуру.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, мобильные группы, созданные в рамках проекта "Счастливое и безопасное детство", проводят активную работу по выявлению неблагополучных семей.

Так, 30 сентября были выявлены две семьи, в которых зарегистрированы факты оставления детей без присмотра со стороны родителей.

За ненадлежащее воспитание детей родители привлечены к административной ответственности по статье 127 КоАП РК. По требованию прокуратуры района указанный факт был рассмотрен районной комиссией, которая приняла решение о размещении детей в Центре временной адаптации. В суд готовятся иски об ограничении прав родителей в отношении детей.

Ранее сообщалось, что в Актюбинской области мужчину лишили родительских прав после того, как он годами не выплачивал алименты. В итоге задолженность по ним составила более 6 млн тенге. За невыплату средств мужчину неоднократно привлекали к административной ответственности.

На сайте "Электронного правительства" говорится, что согласно Кодексу РК "О браке (супружестве) и семье" родители лишаются родительских прав, если они:

уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе злостно уклоняются от уплаты алиментов;

отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из роддома, из организаций для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и иных организаций;

злоупотребляют своими родительскими правами;

жестоко обращаются с ребенком, в том числе осуществляют физическое или психическое насилие над ним, покушаются на его половую неприкосновенность;

злоупотребляют спиртными напитками, наркотическими средствами и психотропными веществами.