Новую систему уборки улиц ввели в Алматы

Алматы стал первым городом, где по поручению акима Ерболата Досаева разработан и применяется комплексный подход по содержанию улиц и дворов, сообщили в акимате мегаполиса, передает NUR.KZ.

Сообщается, что с подрядными организациями заключаются трехлетние договоры.

"Теперь компании могут спокойно планировать долгосрочное развитие своего бизнеса и вкладывать средства в приобретение и обновление парка специализированной техники. При этом ежегодно выделяемая сумма в рамках трехлетнего контракта индексируется. Кроме того, акимы районов избавлены от головной боли при проведении конкурсных процедур, когда нет желающих участвовать в тендере", - заявили в городском акимате.

Вместе с тем оптимизирована деятельность государственного коммунального предприятия "Алматы Тазалык", деятельность которого сконцентрирована на уборке улиц магистрального и городского значений. В 2025 году объем площади выполнения работ силами "Алматы Тазалык" снизится с 70% до 50% площади улиц города.

Уборка улиц. Фото: акимат Алматы

Как отметили в акимате, это позволит со следующего года привлечь больше компаний, что даст импульс развитию субъектов частного сектора и снизит долю участия государства.

"Еще одним новшеством является заключение договоров комплексного содержания дворов. Данное нововведение впервые применено в Алматы, для чего акиматом были инициированы поправки в соответствующие приказы Минфина РК. Теперь в договоре с подрядчиками оговаривается сразу весь комплекс работ. Это санитарная очистка, ремонт элементов благоустройств и уход за зелеными насаждениями. Такой подход позволил устранить разногласия между подрядчиками, отвечавшими за разные участки в одном дворе, и повысить ответственность исполнителей за санитарное состояние территории", - подчеркнули в ведомстве.

По словам акима Жетысуского района Ляззат Жылкыбаевой, новые подходы по организации санитарной очистки города позволяю эффективно выполнять работу по всей территории района.

Кроме того, повышается и ответственность подрядных организаций, заинтересованных работать по долгосрочной основе.

Уборка улиц. Фото: акимат Алматы

"В нашем Жетысуском районе в последнюю неделю осени активно проведены работы по санитарной очистке придомовых территорий, скверов, арыков и улиц. Кстати, их на территории района насчитывается 269 общей протяженностью 290 км. За качественным и своевременным санитарным содержанием улиц, тротуаров и арычных сетей в районе следят три организации, укомплектованные 165 рабочими и 156 единицами спецтехники. Среди них снегопогрузчики, пескоразбрасыватели, самосвалы, автогрейдер, трактора с щетками и другие. Каждая организация имеет крытые базы для хранения пескосоляной смеси, чтобы своевременно устранять скольжение на дорогах", - сказала аким района.

Модернизация системы уборки позволила сделать улицы и дворы Алматы чище и комфортнее, отметили жители и гости мегаполиса.

"Как житель Жетысуского района, я вижу, как город меняется. Я посещаю Центр досуга "Орнек", где участвую в экологических акциях, — сажаю деревья и убираю мусор. Программа "Таза Қазақстан" действительно работает, и это мотивирует нас быть активными! Алматы — это наш город, и мы сделаем его чистым!" - поделилась алматинка Камила.

В целом в Алматы санитарная очистка охватывает 24 млн кв. м территории; 2318 улиц протяженностью 2777 км; 1304 км тротуаров и 1167 км арыков. Также ежедневно осуществляется уборка 4020 дворов в восьми районах города.

Ранее мы писали, что в Алматы с 25 по 30 ноября прошла Неделя чистоты, когда с улиц города вывезли более 10 тыс. кубометров мусора, а также очистили более 19 км городских рек.