Новые мусорные контейнеры устанавливают в Алматы (фото)

По поручению акима Алматы Ерболата Досаева в южной столице устанавливаются современные мусорные контейнеры заглубленного типа, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

По информации ведомства с начала года установлено 650 контейнеров заглубленного типа на 128 площадках, до конца года будет установлено еще 136 на 14 участках. Эти контейнеры имеют ряд преимуществ: они полностью закрыты, защищены от доступа бродячих животных и птиц, устраняют неприятные запахи и улучшают внешний облик дворовых территорий.

Контейнеры. Фото: акимат Алматы

В 2025-2026 годах в городе планируется установить более 2000 заглубленных контейнеров. Они отличаются большей вместимостью, занимают меньше пространства и оснащены огнеупорными мешковинами из полипропиленового материала.

Специальный пластиковый поддон на дне контейнера предотвращает утечку жидкости. Новые контейнеры уже появились в Ауэзовском и Бостандыкском районах. В Жетысуском районе некоторые установленные контейнеры будут обслуживаться после закупа соответствующей техники со следующего года. В Турксибском районе на нескольких площадках изношенные мусорные баки заменены на новые. Работы в данном направлении продолжаются.

Контейнеры. Фото: акимат Алматы

Жители отмечают удобство и эстетичный вид установленных контейнеров.

"Эти баки не только удобные, но и имеют современный, эстетичный вид, что существенно улучшает внешний облик района. Это важный шаг к благоустройству, и я настоятельно призываю всех жителей проявлять ответственность: давайте уважать наш общий труд и не оставлять мусор рядом с контейнерами", - обращается к соседям Анастасия, жительница микрорайона Алмагуль.

"Ранее железные контейнеры часто подвергались коррозии, особенно в летний период, когда высокая температура усиливала запах. Теперь с установкой новых контейнеров эта проблема наконец будет решена. Мы можем рассчитывать на гораздо более чистый и комфортный район, где будет приятно жить всем жителям", - отмечает Виктория Горбунова, жительница Бостандыкского района.

Контейнеры. Фото: акимат Алматы

В целом для стимулирования раздельного сбора отходов в Алматы реализуется ряд инициатив:

в организациях города размещено более 1200 экобоксов;

функционируют 11 фандоматов для приема пластиковых и алюминиевых бутылок;

установлено 500 контейнеров для сбора хлебных отходов;

работают 8 пунктов приема вторсырья.

Работа по улучшению системы обращения с отходами в городе продолжается, что способствует повышению уровня экологической безопасности и комфорта для жителей Алматы.

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На днях в акимате сообщали, что камеры видеонаблюдения установят на мусорных площадках в Алматы.

Также напомним, что в сентябре полиция Алматы выступила с предупреждением - недобросовестных горожан будут штрафовать за крупногабаритный мусор в неположенных местах