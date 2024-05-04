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Сквер Алии и Маншук не смогли благоустроить в Алматы

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Памятник Молдагуловой и Маметовой
Памятник Молдагуловой и Маметовой. Фото: 2gis.kz

Суд в Алматы признал недобросовестной подрядную организацию, планировавшую реконструкцию сквера Алии Молдагуловой и Маншук Маметовой, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата.

Как рассказали в пресс-службе городского акимата, подрядную организацию, проводившую работы по реконструкции сквера Алии Молдагуловой и Маншук Маметовой, суд в Алматы признал недобросовестным участником госзакупок. Договор с ней расторгли, а за срыв стройработ компания должна будет выплатить неустойку в 56,1 млн тенге.

Управление экологии и окружающей среды Алматы объявило повторный конкурс на определение нового подрядчика. Ориентировочная дата завершения - 25 мая.

При этом полное выполнение работ по реконструкции сквера запланировано до конца текущего года.

Договор с подрядчиком, как сообщили в акимате, был заключен 15 сентября 2022 года. Завершить благоустройство и реконструкцию сквера планировалось до 31 мая прошлого года.

Проектом были предусмотрены работы:

  • по реконструкции фонтанных комплексов "Одуванчик" и "Акку" с заменой технологического оборудования, облицовочного материала и ремонтом технических помещений;
  • замена существующего асфальтового покрытия на покрытие из брусчатки;
  • установка МАФов (скамьи и урны);
  • устройство автоматической системы полива и реконструкция дренажной системы;
  • реконструкция системы наружного освещения и замена существующих осветительных приборов.

"В связи с тем, что работы на объекте своевременно не проводились, управление направило иск в суд о расторжении договора с подрядной организацией, признании поставщика недобросовестным участником государственных закупок и взыскании неустойки. Исковые требования полностью удовлетворены", - сообщили в акимате.

Добавим, памятник Молдагуловой и Маметовой в Алматы расположен на территории мемориального сквера. Его открытие состоялось 25 октября 1997 года. На постаменте изображены две золотые звезды Героя Советского Союза и выбиты имена девушек на казахском языке: "Әлия" и "Мәншүк", передает МИА "Казинформ".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2096006-skver-alii-i-manshuk-ne-smogli-blagoustroit-v-almaty/

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