Когда и где пройдут новогодние утренники в Караганде и Темиртау

В Караганде и Темиртау с 20 декабря по 7 января можно будет посетить новогодние утренники с участием сказочных героев, спектакли и театральные квесты для детей разного возраста, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, Карагандинский академический театр музыкальной комедии в период с 20 декабря по 7 января будет показывать новогоднее представление и мюзикл "Цветик-семицветик" для детей от 5 лет.

Спектакль рассказывает историю девочки Жени, которая получила волшебный цветок, способный исполнить семь желаний.

Также в театре состоится интерактивная сказка "Приключения маленького Ужа" для малышей до 5 лет, где главный герой — маленький Ужик — находит друзей и вступает в борьбу с хитрой Вороной.

В театре-студии "Буратино" в период с 20 декабря по 7 января можно будет увидеть новогоднее представление и кукольную сказку "Тайна волшебных игрушек" для детей от 3 лет.

Казахский академический театр драмы имени С. Сейфуллина начнет показывать свои новогодние спектакли с 21 декабря. В репертуаре представления "Ұр, токпак" и "Теремок" на основе казахской и русской народных сказок. Главная тема постановок — борьба со злом и жизнь в мире и согласии.

Дворец культуры горняков приглашает на новогодний утренник в период с 20 по 30 декабря, в программе которого игры, конкурсы, танцы, сладкие подарки, Дед Мороз, Снегурочка и герои мультфильмов.

Карагандинский русский драматический театр имени К. С. Станиславского представит новогоднее представление у елки и философскую сказку "Ежик и море". Спектакли будут проходить с 21 по 30 декабря. Главный герой сказки — Ежик — отправляется на край земли, чтобы увидеть море, а история раскрывает темы счастья, дружбы и чудес.

Театр юного зрителя представит театральный квест "Детективы на страже" 21, 22, 28, 29 декабря, а также 4 и 5 января. В квесте дети станут сыщиками, чтобы вернуть пропавший артефакт Межгалактического музея Нового года, без которого 2025 год не наступит.

Кроме того, Театр юного зрителя представит новогодний утренник "The Grinch и сказочный патруль" 21, 22, 28, 29 декабря, а также 4 и 5 января.

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