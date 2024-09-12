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Права людей с особыми потребностями нарушали в Павлодарской области

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Мужчина на инвалидной коляске возле лестницы
Мужчина в инвалидной коляске. Иллюстративное фото: DoganKutukcu / Getty Images

В Павлодарской области обнаружили несколько социальных объектов, недоступных для людей с особыми потребностями, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуратура района Аккулы визуальным осмотром прилегающих территорий 10 социальных объектов установила отсутствие доступности к ним для лиц с особыми потребностями.

"Эти обстоятельства ущемляли конституционные права таких людей и приводили к социальному неравенству", - отметили в прокуратуре Павлодарской области.

По акту прокурорского надзора из бюджета выделили около 1 млн тенге, на которые произвели ремонт и строительство пандусов с установлением тактильных полос, кнопок вызова помощи в девяти административных зданиях района.

Еще в десяти учреждениях разместили специальные парковочные места и дорожные знаки к ним.

За допущенные нарушения на двух балансодержателей объектов наложены административные штрафы на сумму свыше 200 тыс. тенге на каждого.

"Таким образом мерами прокурорского надзора восстановлены права 417 жителей района с особыми потребностями", - резюмировали в надзорном органе.

По данным Министерства труда и социальной защиты населения, в Казахстане проживает около 732,1 тыс. лиц с инвалидностью, из них трудоустроено 107,5 тыс. человек. Программы социальной занятости предоставляют дополнительные возможности для их трудоустройства.

В августе в южной столице обсудили концепцию программы "Инклюзивный Алматы", по которой предусмотрено развитие инклюзивного образования и социального обеспечения лиц с особыми потребностями.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2160705-prava-lyudey-s-osobymi-potrebnostyami-narushali-v-pavlodarskoy-oblasti/

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