"Хамит и отвечает, что ему так удобно": поведение водителя возмутило жителей Актобе
Опубликовано:
Жители Актобе возмущены поведением водителя, который оставляет автомобиль на проходе возле дома по улице Тургенева, 70. Департамент полиции пообещал привлечь нарушителя к ответственности, передает NUR.KZ.
Местные жители в Instagram-паблике Zello Aktobe сообщили, что водитель уже третий день подряд паркует машину на проходе, препятствуя движению пешеходов. По их словам, на замечания он реагирует грубо и утверждает, что будет ставить автомобиль по своему усмотрению.
"Ставит машину на проходе, на замечания хамит и отвечает, что ему так удобно и будет ставить, как хочет. Машина третий день так стоит, в доме много инвалидов, которым приходится обходить по грязи и лужам", - пишут жители.
Департамент полиции Актюбинской области отреагировал на обращение и сообщил, что водитель будет привлечен к ответственности.
"Добрый день. Водитель будет привлечен к ответственности", - рассказали представители ведомства в комментарии к публикации.
Ранее жители Актобе возмутились поведением водителя, который проехал по тротуару в районе 1 микрорайона возле школы №78. Соответствующие фотографии граждане опубликовали в Сети. Департамент полиции пообещал привлечь нарушителя к ответственности.
Помимо этого, актюбинцы пожаловались на отсутствие асфальта на проспекте Едиге батыра возле Табыса и на улице Сактагана Баишева возле ГАИ. Отдел ЖКХ пообещал решить проблему.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2192171-hamit-i-otvechaet-chto-emu-tak-udobno-povedenie-voditelya-vozmutilo-zhiteley-aktobe/