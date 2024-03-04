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Эзотерика

Почему прогноз по сильным землетрясениям дается с вероятностью 70%, рассказал сейсмолог из Алматы

Опубликовано:

Сейсмолог
Сейсмолог. Фото: seismology.kz

Сейсмолог Даулет Сарсенбаев во время брифинга рассказал, почему прогноз по сильным землетрясениям дается с вероятностью 70%, передает корреспондент NUR.KZ.

"Нигде в мире ни одна организация в области изучения сейсмоситуации не может предоставить 100% прогноз о времени, силе и географии сейсмособытия. Обрабатывается более 200 параметров: геохимия, геофизика, GPS-наблюдения, на основе чего даются заключения.

Сегодня заседала комиссия, изучив все параметры и данные с сейсмостанций, обсудив с коллегами с Кыргызской Республики, пришли к заключению, что с вероятностью 70% разрушительных землетрясений не ожидается", - сообщил Сарсенбаев.

Напомним, в Алматы произошло сильное землетрясение ощутимостью в пять баллов.

Также сейсмологи рассказали о том, что в эпицентре ощутимость составляла 5-6 баллов.

В ДЧС рассказали, как действовать при землетрясении.

В Департаменте также сообщали, почему сирены сработали после толчков.

Также в ДЧС рассказывали, что при землетрясении пострадал человек - он получил переломы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2064327-pochemu-prognoz-po-silnym-zemletryaseniyam-daetsya-s-veroyatnostyu-70-rasskazal-seysmolog-iz-almaty/

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