Тысячи мальков выпустили в парковое озеро Караганды (видео)

В Караганде провели зарыбление паркового озера мальками белого амура и толстолобиков, чтобы улучшить экосистему. Всего выпустили 20 тыс. рыб, передает NUR.KZ со ссылкой на акима города.

По информации из официальной страницы акима в Instagram, мальки белого амура и толстолобика выпущены в парковое озеро.

"Ранее сообщалось, что мы планируем зарыбление, вчера эту работу провели. Белый амур и толстолобики играют важную роль в экосистеме, поскольку являются естественными санитарами озер, питающимися избыточными водорослями", - написал градоначальник Мейрам Кожухов.

На данный момент 20 тыс. рыб стали обитателями паркового озера.

"Посмотрим, как они себя покажут, как приживутся. Если все будет идти так, как нас заверил подрядчик, то остальные 80 тыс. мальков мы запустим в следующем году", - отметил аким.

Глава города добавил, что теперь остается наблюдать, как перезимуют новые обитатели. В свою очередь, управление парками и скверами обеспечит необходимые зимние условия - сделают лунки для естественной аэрации, проведут замеры воздуха. Если окажется, что этого недостаточно, то дополнительно будут пускать воздух через компрессор по периметру озера.

В сентябре со стороны Карагандинской области в озеро Балхаш выпустили 251 тыс. молоди карпа. Вес маленьких карпов составляет от 12 до 20 граммов, однако со временем он вырастет до 10 кг. Всего этой осенью планируется выпустить 501 тысячу мальков.

Ранее также сообщалось, что у жителя Павлодарской области забрали 5 кг карася, которые он незаконно выловил. За нарушение правил рыболовства и охраны рыбных ресурсов в отношении мужчины составили административный материал и передали его в суд для принятия решения.