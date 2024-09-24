Более 100 млн тенге выделили на очистку паркового озера в Караганде

Стало известно, что на очистку паркового озера в Караганде выделено более 100 миллионов тенге. Работы планируется провести до замерзания водоема, передает ekaraganda.kz.

Лот о проведении работ по очистке паркового озера появился на сайте государственных закупок. Как сообщили в пресс-службе управления парками, работы по очистке дна будут проведены до наступления замерзания водоема. Подрядчик уже определен.

Ранее озеро в парке уже пытались очистить различными способами. В прошлом году планировалась полноценная очистка водоема с использованием специализированного оборудования. Тогда в Караганду из Алматы должны были доставить надводный комбайн для удаления водорослей.

Позже в озеро запускали бактерии "Хлорелла". Микроорганизмы помогали снизить уровень загрязнения, повышали прозрачность воды, насыщали ее кислородом и устраняли неприятный запах. Но даже они не смогли полностью решить проблему.

Надводного комбайна карагандинцы так и не дождались, как и другого аппарата - "Botsman", который планировали приобрести этим летом. Все лето борьба с водорослями продолжалась вручную.

В предмете договора, о котором идет речь, перечислены предполагаемые работы: разработка грунта под водой, подъем из воды обломков железобетонных конструкций, бревен, разравнивание дна водолазами и очистка каналов.

Помимо этого, подрядчик должен будет выкосить камыш, собрать выкорчеванные или срезанные водоросли и вывезти мусор.

Подрядная организация, получившая лот - ТОО "РИТМ". Общая сумма договора, включая НДС, составляет 116 800 000 тенге. Планируемая дата окончания работ - 31 декабря. Срок гарантийных обязательств - два года.

Ранее сообщалось, что в Карагандинской области выявили нецелевое использование средств, выделенных переселенцам для покупки жилья. Нарушения были обнаружены в ходе проверки, проведенной прокуратурой Нуринского района. Так, на переселение астанчанина было выделено 966 тыс. тенге, а на покупку жилья - 4 млн тенге. Однако мужчина фактически не проживал по адресу.

Недавно также стало известно, что в Шетском районе Карагандинской области требуется ремонт дороги, которую заасфальтировали всего год назад за два миллиарда тенге.